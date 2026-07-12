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ETH springt am 10. Juli um $56,55 auf $1.796 und verzeichnet damit den stärksten Tagesanstieg der laufenden Woche. In nur sieben Tagen hat Ethereum 2,7% zugelegt und damit den schwächsten Monat seit vier Jahren hinter sich gelassen. Trotzdem steht der Fear-and-Greed-Index bei 23, was auf extreme Angst im Markt hindeutet. In Bitcoin-ETFs flossen am 8. und 9. Juli über $265 Millionen, und diese Zuflüsse stützen den gesamten Kryptomarkt. Der CLARITY Act steht vor dem US-Senat und könnte erstmals klare gesetzliche Regeln für digitale Vermögenswerte schaffen. Changelly sieht den ETH-Durchschnitt im Juli bei $2.262, mit einer Spanne bis $2.763. Standard Chartered hält langfristig Kursziele von $7.500 bis $40.000 für möglich. Die Ethereum Prognose steht damit an einem Punkt, an dem technische Erholung und institutionelle Dynamik aufeinandertreffen. Gleichzeitig entsteht im Presale-Bereich ein Projekt, das ein völlig anderes Renditeprofil als große Coins zeigt. Dieser Artikel zeigt, wo die Ethereum Prognose heute steht und welcher Einstieg im Sommer 2026 auffällt.

Ethereum Prognose trifft auf CLARITY Act und neue ETF-Zuflüsse

ETH handelt am 10. Juli bei $1.796,10, ein Anstieg von $56,55 gegenüber dem Vortag laut Fortune. Über die Woche hat Ethereum 2,7% zugelegt, nachdem der Juni laut Yahoo Finance der schwächste Kryptomonat seit 2022 war. Der Gesamtmarkt stieg um 1,9% auf eine Marktkapitalisierung von $2,25 Billionen. Bitcoin-ETFs zogen am 8. und 9. Juli über $265 Millionen an, wobei BlackRocks IBIT den größten Anteil erhielt. Das kam nach Abflüssen von $4,5 Milliarden allein im Juni, als die institutionelle Nachfrage vorübergehend zusammenbrach. Der CLARITY Act hat das US-Repräsentantenhaus bereits passiert und wird jetzt im Senat beraten.

Eine Abstimmung vor der Augustpause würde digitale Vermögenswerte dauerhaft als Rohstoffe im Gesetz verankern. Senatorin Lummis sagt, das Gesetz soll Jahre regulatorischer Unsicherheit ersetzen. Am 9. Juli fand die erste ETHConf in New York statt, mit Sprechern von BlackRock, DTCC, Swift und Coinbase. Sony erhielt am selben Tag eine vorläufige OCC-Genehmigung für einen Dollar-Stablecoin auf Ethereum. Robinhood ging am 1. Juli mit einer eigenen Ethereum-Layer-2 auf Arbitrum-Basis live und zog innerhalb weniger Tage $100 Millionen an Total Value Locked an.

Changelly prognostiziert einen ETH-Durchschnitt von $2.262 für Juli, mit einer Obergrenze bei $2.763 laut Changelly. Standard Chartered sieht ETH langfristig bei $7.500, mit einem Bull-Case bis $40.000. ETH liegt derzeit 65% unter seinem Allzeithoch von $4.953 vom August 2025. Selbst die optimistischsten Prognosen für 2026 liegen zwischen $2.000 und $3.400, also bei maximal einem 2x vom heutigen Kurs.

Vom aktuellen Kurs aus braucht eine Verdopplung Monate, und eine Verdreifachung liegt nach den meisten Modellen noch weiter entfernt. Wer die Ethereum Prognose liest, erkennt das Muster: die Erholung ist real, aber die Zeit bis zum Zielkurs lang. Das wirft die Frage auf, wo in diesem Marktumfeld Renditen entstehen, die über eine langsame Erholung hinausgehen.

Pepeto als Einstieg, während die ETH-Erholung auf sich warten lässt

Während ETH Monate oder Jahre braucht, um sein Allzeithoch wieder zu erreichen, formiert sich im Presale-Bereich ein Projekt mit einem völlig anderen Renditeprofil. Pepeto fällt genau in dieses Zeitfenster, in dem Anleger nach Alternativen jenseits der großen Coins suchen.

Der Presale von Pepeto wächst weiter, und mittlerweile wurden mehr als $10,38 Millionen von Wallets eingesammelt, die sich vor einem Listungspreis positioniert haben. Die Dynamik entsteht, weil Pepeto eine Cross-Chain-Bridge bereitstellt, die Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Gebühren transferiert, und einen Risikoscanner einsetzt, der jeden Vertrag prüft, bevor Kapital fließt. Diese Werkzeuge geben dem Netzwerk, was die langsame Erholungslinie von ETH nicht bieten kann: unmittelbaren Schutz und einen klaren Weg vom Presale-Einstieg bis zum Börsenwert.

Die wachsende Zahl neuer Wallets entsteht nicht zufällig. Inhaber erkennen, dass die bevorstehende Binance-Listung der Moment ist, in dem der Presale-Preis zum Börsenwert wird. SolidProof hat den gesamten Code über alle 420 Billionen Token hinweg geprüft und bestätigt, sodass die Sicherheit des Presales durch ein unabhängiges Audit gewährleistet ist, bevor der Handel beginnt. Ein ehemaliger Binance-Experte unterstützt das Team, und mehr als $10,38 Millionen wurden von Teilnehmern weltweit eingesammelt.

Der Gründer des originalen Pepe-Coins hat den Einstiegspreis von Pepeto bei $0,000000188 festgelegt. ETH müsste bei $1.796 auf $4.953 steigen, um ein 2,7x zu erreichen, aber Pepeto braucht nur eine moderate Listung, um Vielfache zu erzielen, die selbst die beste Ethereum Prognose nicht liefern kann. Die Kursprognosen für Pepeto gewinnen an Gewicht, je näher die Listung rückt.

Tägliche Wallet-Zugänge auf Pepeto zeigen wachsende Überzeugung vor der Listung. Das Zeitfenster vor der Listung ist der Moment, in dem sich der echte Wert formt, und wenn es sich schließt, verschwindet der Einstieg dauerhaft. Wer rechtzeitig gesucht und gehandelt hat, könnte einsammeln, was die Ethereum Prognose erst über Jahre in Aussicht stellt.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt eine Erholung, aber die Multiplikatoren bleiben bei maximal 2x bis 3x. Genau dort setzt Pepeto an, als Projekt mit einer anderen Ausgangsposition. Pepeto wurde vom Gründer des originalen Pepe-Coins ins Leben gerufen, und mit einer bevorstehenden Binance-Listung ist es der Einstieg, auf den die Suche nach Rendite hinführt. Die Wallets, die in früheren Zyklen vor der Masse eingestiegen sind, haben die größten Gewinne erzielt. Dieser Einstieg bietet eine höhere Obergrenze, weil ein funktionierendes Netzwerk dahintersteht. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem diese Suche endet und die Position beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH handelt am 10. Juli bei $1.796 mit einem Wochenplus von 2,7%. Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 23, also auf Extreme Fear, während Changelly einen Juli-Durchschnitt von $2.262 prognostiziert. Der CLARITY Act und neue ETF-Zuflüsse über $265 Millionen stützen den Markt, aber selbst optimistische Prognosen sehen ETH 2026 bei maximal $3.400.

Warum fällt Pepeto im aktuellen Marktumfeld auf?

Pepeto hat mehr als $10,38 Millionen im Presale eingesammelt, während eine Binance-Listung bevorsteht. Die ETH-Prognose zielt auf eine langsame Erholung, aber die offizielle Pepeto-Website zeigt tägliches Wachstum, das Muster widerspiegelt, die vor großen Listungen in früheren Zyklen aufgetreten sind.