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Ethereum springt an einem einzigen Tag um 56 Dollar nach oben, während der Fear & Greed Index bei 23 Punkten verharrt. Dieses Bild hat in früheren Zyklen regelmäßig die stärksten Erholungsphasen eingeleitet. In den vergangenen sieben Tagen legte ETH um 2,7 Prozent zu, obwohl geopolitische Spannungen die Märkte belasteten. ETF-Zuflüsse kehrten nach einer zehntägigen Abflussserie zurück und brachten frisches Kapital in den Markt. Die positive Stimmung rund um den CLARITY Act stützt die Kurse auf politischer Ebene. Die Ethereum Prognose von CoinCodex sieht bis August 2026 einen Anstieg auf $2.640 vor. Mit rund 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung. Die Frage ist, was diese Ethereum Prognose für Projekte bedeutet, die auf dem Netzwerk aufbauen. Dieser Artikel untersucht die Datenlage und einen Presale, der in genau diesem Umfeld Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Ethereum Prognose Juli 2026: ETH erholt sich trotz Extreme Fear und ETF-Zuflüsse kehren zurück

ETH eröffnete am Freitag, dem 10. Juli 2026, bei $1.744,28 und kletterte im Tagesverlauf auf $1.796, wie Yahoo Finance berichtet. Das entspricht einem Tagesanstieg von $56,55 gegenüber dem Vortag. Auf Wochensicht verzeichnete ETH ein Plus von 2,7 Prozent, nachdem der Juni für Bitcoin den schlechtesten Monat seit vier Jahren markiert hatte. Der Fear & Greed Index liegt bei 23 und signalisiert extreme Angst unter Anlegern. Historisch haben sich solche Niveaus in der Vergangenheit oft als Wendepunkte erwiesen, bevor kräftige Erholungen einsetzten.

Innerhalb von drei Tagen flossen 510 Millionen Dollar in US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs zurück und beendeten eine schmerzhafte Abflussserie, wie Fortune festhält. BlackRocks IBIT führte die Rückkehr am 6. Juli mit 209 Millionen Dollar an. Die wachsende Zuversicht rund um den CLARITY Act verbessert das regulatorische Klima und zieht institutionelles Kapital zurück.

Für die Ethereum Prognose prognostiziert CoinCodex einen Anstieg auf $2.640,76 bis August 2026. Changelly sieht den Juli-Durchschnitt bei $2.262 und eine mögliche Spitze bei $2.763. Standard Chartered blickt langfristig auf einen Kurs von bis zu $40.000, während konservativere Schätzungen bei rund $10.000 liegen. Die kurzfristigen technischen Signale stützen diesen Optimismus, denn der MACD ist positiv und der 50-Tage-Durchschnitt steigt weiter.

Doch selbst bei einem Anstieg auf $2.640 wäre das ein Plus von rund 50 Prozent vom aktuellen Niveau. Bei einem Token mit 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verändert sich die Rechnung der möglichen Vervielfachung im Vergleich zu kleineren Projekten grundlegend. Die größten Renditen jedes Zyklus kamen nicht von etablierten Large Caps, sondern von frühen Einstiegen vor der breiten Aufmerksamkeit. Genau diese Dynamik lenkt Kapital in Richtung eines Presales, der auf dem Ethereum-Netzwerk aufgebaut ist und in den aktuellen Daten der Ethereum Prognose den Rückenwind spürt.

Pepeto wiederholt das Muster, das vor den größten Krypto-Rallyes der Geschichte auftauchte

Wenn die Ethereum Prognose auf steigende Kurse deutet, profitiert jedes Projekt auf dem Netzwerk von der zunehmenden Liquidität. Ein Presale wiederholt dabei das Akkumulationsmuster, das vor früheren Ausbrüchen erschien, und dieser Presale heißt Pepeto.

Der Presale hat bereits über $10,38 Millionen eingesammelt, und Anleger kehren Runde für Runde zurück. Das gleiche Verhalten zeigte sich vor dem 10.000-Prozent-Anstieg von Dogecoin, als DOGE noch unter einem Cent gehandelt wurde und eine kleine Gruppe leise Positionen aufbaute. Als der Markt drehte, wurden aus diesen frühen Einstiegen Einträge in die Krypto-Geschichte. Diese Abfolge wiederholt sich bei Pepeto, und die Geschwindigkeit übertrifft sogar die frühen Tage von Dogecoin.

Pepeto besitzt einen Vorteil, den DOGE nie hatte, denn Dogecoin erreichte 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ohne ein einziges funktionierendes Produkt, und als die Begeisterung nachließ, fiel der Token um 87 Prozent. Pepeto bringt die gleiche Community-Reichweite mit, stützt sie aber durch eine aktive DeFi-Börse, bei der jeder Handel Kaufdruck auf den Token erzeugt, und eine Cross-Chain-Bridge.

Die Sicherheit des Projekts ist durch SolidProof gewährleistet, denn das Unternehmen hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde. Wenn die Ethereum Prognose auf höhere Kurse zeigt, steigt der Wert jedes Tokens im Netzwerk, und genau deshalb fließt Kapital in Pepeto in einem Tempo, das sich mit jeder Runde beschleunigt.

Die Anleger, die in vergangenen Zyklen ihr Vermögen aufbauten, fanden ihren Einstieg stets vor der Masse. Besucher können das Projekt auf der offiziellen Pepeto-Website selbst prüfen. Für viele Beobachter stellt sich nicht die Frage, ob Pepeto diese Aufmerksamkeit verdient, sondern wie weit das Projekt über die Erwartungen hinausgehen kann.

Fazit

Die Ethereum Prognose signalisiert wachsende Aufwärtsdynamik für das gesamte Netzwerk, und Projekte in der frühen Phase profitieren am stärksten, wenn ETH klettert. Pepeto profitiert von dieser Entwicklung, und große ETH-Wallets laden sich den Presale gezielt auf, weil sie den Ethereum-Markt besser lesen als die meisten Anleger. Die Erfahrung jedes Zyklus zeigt, dass Millionen von Menschen den passenden Einstieg verpassten. Pepeto bietet genau das gleiche frühe Fenster mit dem Potenzial, das eine einzelne Entscheidung verändern kann. Der Presale läuft noch, aber bei der aktuellen Nachfrage wird die Allokation täglich kleiner, und nach dem Listing wird dieser Preis nicht mehr verfügbar sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

Die Ethereum Prognose für Juli 2026 reicht von $1.762 bis $2.763 laut Changelly, während CoinCodex einen Anstieg auf $2.640 bis August erwartet. ETH notiert aktuell bei rund $1.796 und zeigt trotz extremer Angst technische Anzeichen einer Erholung, gestützt durch zurückkehrende ETF-Zuflüsse und positive regulatorische Signale.

Warum kaufen große ETH-Wallets Pepeto vor dem Listing?

Große ETH-Wallets steigen vor dem Listing bei Pepeto ein, weil sie den Ethereum-Markt eingehend beobachten und das gleiche Muster erkennen, das vor früheren Listings bei Projekten wie ETH und SHIB auftrat. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuellen Presale-Daten und die Fortschritte der Produkte.