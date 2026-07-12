Krypto News: Bitcoin hält seit 307 Tagen dieselbe Zone, doch die nächste Woche könnte alles ändern

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Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen 2,8 Prozent zugelegt, doch der Fear-and-Greed-Index steht bei 23 auf Extreme Fear. Dieser Widerspruch zwischen steigenden Kursen und extremer Angst markiert historisch oft den Beginn größerer Marktbewegungen. BTC notiert am 10. Juli bei rund 64.340 Dollar und damit wieder über der psychologisch wichtigen 64.000er-Marke. Die Handelsspanne zwischen 60.000 und 70.000 Dollar ist mittlerweile die drittlängste Konsolidierung in der BTC-Geschichte. Seit 307 Tagen pendelt der Kurs in dieser Zone, ohne einen klaren Ausbruch zu vollziehen. Die institutionelle Seite liefert derweil frische Impulse, die diesen Stillstand beenden könnten. SWIFT hat am 9. Juli ein Blockchain-Ledger mit 17 Großbanken gestartet, und der CLARITY Act könnte nächste Woche in überarbeiteter Fassung vorliegen. Doch während große Anleger auf Klarheit warten, suchen andere nach Einstiegspunkten außerhalb der Large Caps. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Lage und zeigt, warum ein Presale-Projekt in diesem Umfeld Aufmerksamkeit verdient.

Krypto News: Bitcoin konsolidiert bei 64.340 Dollar, während CLARITY Act und SWIFT-Pilotprojekt institutionelle Katalysatoren liefern

Bitcoin bewegt sich seit dem 10. Juli bei 64.340 Dollar, ein Plus von 1.674 Dollar gegenüber dem Vortag. Laut Yahoo Finance beträgt das Wochenplus 2,8 Prozent, getragen von wiederkehrenden ETF-Zuflüssen und positiver Stimmung rund um den CLARITY Act. Dieser Gesetzentwurf würde Bitcoin, Ethereum und XRP dauerhaft als digitale Rohstoffe klassifizieren und damit den Weg für institutionelle Großinvestoren ebnen. CoinDesk berichtet, dass eine überarbeitete Version des CLARITY Act bereits nächste Woche im Senat vorgelegt werden könnte. Der Gesetzentwurf passierte das Senate Banking Committee im Mai und wartet seit dem 1. Juni auf die Plenarabstimmung.

Unterdessen hat SWIFT am 9. Juli ein Blockchain-basiertes Ledger gestartet, an dem 17 Großbanken auf sechs Kontinenten teilnehmen. HSBC, Citi und UBS gehören zu den Institutionen, die tokenisierte Einlagen über ein Hyperledger-Besu-Netzwerk pilotieren. Dieses System ermöglicht grenzüberschreitende Zahlungen rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen. SWIFT nutzt dafür Chainlink CCIP als Cross-Chain-Protokoll, das kompatibel mit der Ethereum-Infrastruktur arbeitet. Trotz dieser positiven Signale zeigt der Fear-and-Greed-Index mit 23 Punkten die niedrigste Stufe, nämlich Extreme Fear.

Bitcoin hat seit seinem Allzeithoch von 126.198 Dollar im Oktober 2025 rund 49 Prozent verloren. Die 307-tägige Konsolidierung zwischen 60.000 und 70.000 Dollar ist laut CoinDesk die drittlängste in einer 10.000-Dollar-Spanne in der gesamten Bitcoin-Geschichte. Wale haben in den vergangenen zwei Wochen mehr als 270.000 BTC akkumuliert, und ETF-Zuflüsse kehrten nach dem CLARITY-Act-Optimismus zurück, obwohl am Donnerstag noch rund 95 Millionen Dollar aus Spot-Bitcoin-Fonds abflossen.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die regulatorischen Katalysatoren den Ausbruch von Bitcoin aus dieser historischen Range einleiten. Doch selbst im bullischsten Szenario bleibt das Aufwärtspotenzial eines 1,33-Billionen-Dollar-Assets begrenzt, und genau dort beginnen erfahrene Investoren, nach alternativen Einstiegspunkten zu suchen.

Pepeto vereint Handelsplattform, Meme-Coin und Presale-Einstieg in einem einzigen Token

Wenn Bitcoin bei 64.000 Dollar eine Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar trägt, reicht selbst eine Verdopplung nicht aus, um die Renditen früherer Zyklen bei kleinen Projekten zu erreichen. Genau diese Rechnung führt erfahrene Anleger zu einem Presale-Projekt, das drei Kategorien in einem Token vereint.

Das auf Ethereum aufgebaute Krypto-Projekt Pepeto bietet Inhabern etwas, das kein Meme-Coin zuvor hatte, eine vollständige Handelsplattform und eine Cross-Chain-Brücke. Bei jedem Tausch auf dieser Plattform fließt Nachfrage direkt in den Token zurück, sodass Inhaber nicht nur auf virale Aufmerksamkeit setzen, sondern an der Infrastruktur beteiligt sind, die das Handelsvolumen verarbeitet. Ein ehemaliger leitender Binance-Ingenieur hat das Protokoll entwickelt, was erklärt, warum institutionelle Investoren in diesen Presale einsteigen.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Anleger wissen, dass die technische Grundlage unabhängig getestet wurde. Die Handelsplattform geht genau dann live, wenn die institutionellen Signale rund um Bitcoin auf einen neuen Marktzyklus hindeuten.

Der Presale hat bereits über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und der aktuelle Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Diese Geschwindigkeit in einer Phase von Extreme Fear zeigt, dass die Überzeugung hinter dem Projekt nicht auf kurzfristiger Begeisterung basiert.

Dann gibt es den Teil, den noch niemand bestätigen kann. Spekulationen verdichten sich, dass Elon Musk hinter den Kulissen beteiligt sein könnte, und noch lautere Stimmen bringen das Projekt mit Donald Trump in Verbindung. Nichts davon ist verifiziert, doch auch die frühen DOGE-Signale waren nicht bestätigt, als der Coin von unter einem Cent auf 89 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung stieg. Die Wallets, die vor jeder Bestätigung kauften, erzielten Ergebnisse, die die meisten Menschen ein Leben lang verfolgen. Der Kauf vor dieser Bestätigung ist die eigentliche Chance.

Fazit

Bitcoin steht vor einem möglichen Ausbruch aus einer historischen Range, und die regulatorischen Signale deuten in dieselbe Richtung. Die Anleger, die in vergangenen Zyklen am meisten profitierten, waren nie diejenigen, die Large Caps hielten und auf eine Verdopplung hofften, sondern diejenigen, die dem Smart Money in Presales folgten, bevor die breite Masse erschien. Derzeit führen die Signale institutionellen Kapitals zum selben Punkt: Pepeto, dem auffälligsten Presale-Projekt dieses Jahres. Eine einzige Entscheidung kann in Krypto den gesamten Verlauf verändern, und wer dieses Zeitfenster verpasst, erinnert sich in späteren Zyklen daran.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die aktuelle Bitcoin-Kursprognose für Juli 2026?

Bitcoin notiert am 10. Juli bei 64.340 Dollar und hat in sieben Tagen 2,8 Prozent zugelegt. Die Spanne zwischen 60.000 und 70.000 Dollar ist seit 307 Tagen die aktivste Zone. Ob der Ausbruch gelingt, hängt vom CLARITY Act und den ETF-Zuflüssen ab.

Ist Pepeto vor dem Exchange-Listing einen Einstieg wert?

Pepeto ist der einzige Presale in der Kryptogeschichte, der einen Meme-Coin, einen Exchange-Token und Presale-Einstieg in einem Projekt vereint, drei Kategorien, die einzeln DOGE, SHIB und BNB hervorgebracht haben. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.