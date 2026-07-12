© Foto: Leon Kuegeler - PHOTOTHEKWährend die Branche vor KI-Konkurrenz zittert, sieht Berenberg bei Scout24 genau das Gegenteil: einen möglichen Turbo für Umsatz und Marge. Das Kursziel für den DAX-Neuling lässt aufhorchen.Während viele Anleger befürchten, dass künstliche Intelligenz klassische Anzeigenportale überflüssig macht, schlägt die Bank Berenberg für Scout24 genau die entgegengesetzte Richtung ein. Analyst Gerhard Orgonas hat sein Kursziel für den Betreiber von ImmoScout24 kräftig angehoben, von 100 auf 140 Euro, und sieht auf Sicht von drei Jahren sogar Potenzial bis 180 Euro. Gemessen am aktuellen Kurs von rund 73,50 Euro entspräche das mehr als einer Verdopplung. Der Grund für den Optimismus: Scout24 habe in …
Enthaltene Werte: DE000A12DM80Den vollständigen Artikel lesen
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