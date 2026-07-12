Cardano steigt 27 Prozent in einer Woche, doch ein Level entscheidet jetzt alles

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ADA legte innerhalb von sieben Tagen einen Anstieg von 27 Prozent hin und kletterte damit zurück auf Platz 13 der größten Kryptowährungen weltweit. Die Rallye brachte den Kurs von einem Tief bei $0,1387 Ende Juni auf über $0,18 in wenigen Tagen. Whale-Wallets kontrollieren mittlerweile 67 Prozent des gesamten zirkulierenden ADA-Angebots, die höchste Konzentration seit 2020. Gleichzeitig steht der Crypto Fear and Greed Index bei gerade einmal 24 Punkten und signalisiert extreme Angst im Gesamtmarkt. Cardano überholte in dieser Woche Chainlink, Monero und Stellar nach Marktkapitalisierung und gewann damit deutlich an Sichtbarkeit. Doch ein technisches Widerstandslevel bei $0,19 blockiert den weiteren Anstieg und stellt Anleger vor eine klare Entscheidungsfrage. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, oder scheitert Cardano erneut an diesem Niveau? Dieser Krypto News Artikel analysiert die wichtigsten Daten rund um Cardano und zeigt, was diese Woche wirklich zählt. Er erklärt außerdem, warum eine neue Kryptowährung auf Ethereum-Basis gerade in dieser Marktphase wachsende Aufmerksamkeit verdient.

Krypto News: Cardano prallt an $0,19 ab, während Whale-Wallets weiter akkumulieren

Cardano legte innerhalb einer Woche einen Anstieg von 26,89 Prozent hin und erreichte am 7. Juli einen Kurs von $0,1832 laut MEXC. Der Kurs erholte sich damit spürbar vom Tiefpunkt bei $0,1387, den ADA am 23. Juni markiert hatte. Seit diesem Tief kamen laut derselben Quelle 14.783 neue Wallets mit ADA-Beständen zum Netzwerk hinzu.

CryptoNews.net berichtet, dass ADA bei $0,18 in einer engen Kompression feststeckt und $0,19 die entscheidende Hürde bleibt. Bei genau diesem Niveau treffen drei technische Widerstände aufeinander, nämlich der 50-Tage-EMA, das obere Bollinger Band und der Pivot-Punkt. Ein überzeugender Tagesschluss über $0,19 würde den Weg in die Zone zwischen $0,21 und $0,22 öffnen.

Auf der Unterseite hält die Unterstützung bei $0,17 am täglichen 20-Tage-EMA. Whale-Wallets besitzen jetzt 67 Prozent des zirkulierenden ADA-Angebots, was die höchste Konzentration seit vier Jahren darstellt. Diese Großinvestoren haben während des gesamten Ausverkaufs im Juni weiter akkumuliert, obwohl die Stimmung im Markt auf extremer Angst verharrte. Bitcoin Foundation berichtet, dass ADA diese Woche Canton, Chainlink, Monero und Stellar nach Marktkapitalisierung überholt hat. Das Leios-Upgrade befindet sich im öffentlichen Testnet und verspricht eine 60-fache Erhöhung der Netzwerkkapazität. Der Van Rossem Hard Fork bringt Verbesserungen für Plutus Smart Contracts und neue kryptografische Funktionen.

Trotz dieser Katalysatoren liegt ADA immer noch 73 Prozent unter seinem Allzeithoch von $3,10. Die DEX-Aktivität auf Cardano zeigt ein gemischtes Bild, mit Wochengewinnen bei einigen Protokollen aber Monatsverlusten von bis zu 96 Prozent bei den Gebühren. Das deutet auf sprunghaftes Volumen statt nachhaltiger Nutzung hin. Die Frage daraus ist eine einfache Rechnung, denn selbst wenn ADA $0,25 erreicht, bleibt der Gewinn bei Einstieg von $0,17 begrenzt, und genau das lenkt den Blick auf Projekte in einer früheren Einstiegsphase.

Pepeto: Virale Energie trifft auf fertige Infrastruktur vor dem Listing

Während Cardano-Anleger auf den Ausbruch über $0,19 warten, richtet sich der Blick erfahrener Investoren auf Einstiege mit völlig anderer Ausgangslage. Ein Projekt, das seit Wochen eine Dynamik aufbaut, die an frühere Zyklen erinnert, ist Pepeto.

Diese neue Kryptowährung geht weit über ihre Produkte hinaus, denn was das Gesamtbild verändert, ist die virale Seite auf jeder Plattform. Telegram-Kanäle gewinnen jeden Tag Tausende neue Mitglieder, und Journalisten, die das Projekt vor zwei Monaten ignorierten, berichten jetzt darüber. Der gesamte Smart-Contract-Code wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, sodass Teilnehmer auf eine unabhängig auditierte Codebasis vertrauen können. Genau dieser Verlauf an wachsender Aufmerksamkeit spielte sich ab, bevor Shiba Inu 2020 den Markt überraschte.

Ein einziges Wallet investierte damals $8.000 in SHIB und saß am Höhepunkt auf $5,7 Milliarden laut Coinbase. Eine Position von $1.000 wuchs auf über $1 Milliarde, als SHIB $41 Milliarden Bewertung erreichte, ohne ein funktionierendes Produkt dahinter. Pepeto hat über $10,38 Millionen im Presale eingesammelt und steht kurz vor dem Börsenlisting. Hinter dem Token steht eine vollständig entwickelte DeFi-Plattform, die Art von Infrastruktur, die Cardano seit Jahren verspricht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die gesamte Architektur im Detail.

Berichte deuten darauf hin, dass die Ankündigung Stunden vor der Handelseröffnung erfolgt, was das Presale-Zeitfenster enger macht als vermutet. Die Verbindung aus viraler Energie und fertiger Handelsinfrastruktur unterscheidet Pepeto klar von Memecoins ohne Substanz. Genau diese Kombination zieht erfahrene Krypto-Investoren in den Presale, während der breitere Markt noch auf Richtung wartet. Wer die Geschichte früherer Presales kennt, erkennt das Muster, denn jeder Zyklus brachte Projekte hervor, die in dieser Phase die stärksten Ergebnisse lieferten. Die Bedingungen, die Pepeto mitbringt, ähneln den Ausgangssituationen der bekanntesten Erfolgsgeschichten früherer Zyklen.

Fazit

Die Cardano-Daten zeigen eine technische Erholung, doch der Widerstand bei $0,19 begrenzt das Potenzial. Marktbeobachter berichten diese Woche vermehrt über Kapital, das aus ADA-Positionen in den Pepeto-Presale rotiert. Diese Investoren wissen, dass Cardano moderate Gewinne über Jahre liefern kann, doch die Presale-Phase bietet eine andere Ausgangslage. Die entscheidende Frage ist die Größe der Position vor dem Listing. Wenn die Geschichte von frühen Dogecoin- und Shiba-Inu-Käufern eines gezeigt hat, dann dass Früheinsteiger sich nur wünschten, mehr gekauft zu haben. Das bleibt ein besseres Problem als gar nicht dabei gewesen zu sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die technischen Daten zur Cardano Kursentwicklung im Juli 2026?

ADA notiert bei rund $0,17 und legte in einer Woche 27 Prozent zu. Der entscheidende Widerstand liegt bei $0,19, wo EMA50, Bollinger Band und Pivot-Punkt zusammentreffen. Ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg Richtung $0,21.

Was macht Pepeto zu einem bemerkenswerten Presale in diesem Zyklus?

Presales, die ein hohes Maß an viraler Energie mit einer funktionierenden Handelsplattform verbanden, lieferten in früheren Zyklen Ergebnisse, die kleine Positionen in bemerkenswerte Werte verwandelten. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.