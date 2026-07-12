Der Chipsektor dreht nach einer gesunden Verschnaufpause wieder nach oben. Zwei Entwicklungen zeigen, warum der Speicherbereich im KI-Zeitalter immer wichtiger wird: SK Hynix öffnet sich mit einer Zweitnotiz an der Nasdaq stärker für US-Investoren, während Micron seine Investitionspläne in den USA massiv ausweitet.• SK Hynix will über die Nasdaq mehr Zugang zu amerikanischem Investorenkapital schaffen.• Micron erhöht seine geplanten US-Investitionen bis 2035 auf mehr als 250 Milliarden Dollar.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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