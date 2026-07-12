Nach schwierigen Jahren findet ein Traditionskonzern zurück zu alter Stärke. Die neue Strategie greift, die Margen steigen, die Bilanz wird stärker. Mittlerweile läuft es operativ wieder rund und auch der Kurs spiegelt die Wende wider. Mutige können jetzt auf ein exklusiv zugeschnittenes Derivat setzen.Der Konzern hat einen harten Umbau hinter sich. Nach Verlusten im Vorjahr zahlt sich nun die klare Fokussierung auf das Kerngeschäft aus. Vor allem das Geschäft mit Produkten, die bei Verbrennern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär