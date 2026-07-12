Anzeige / Werbung

Dogecoin handelt am 10. Juli 2026 bei $0,073, während der Fear and Greed Index auf 20 fällt und extreme Angst signalisiert. Erstmals seit drei Jahren bildet sich ein Death Cross auf dem Wochenchart. Für einen Dollar müsste die Marktkapitalisierung auf 155 Milliarden Dollar steigen, und kein Modell erwartet das vor 2030. DogeOS soll im Sommer 2026 Smart Contracts auf die Dogecoin-Blockchain bringen, doch der Erfolg hängt davon ab, ob Entwickler die Infrastruktur annehmen. House of Doge handelt seit dem 1. Juli an der Nasdaq als HODO, und DOGE Pay erreichte 6000 Händler. Trotzdem bleibt der Kurs im Abwärtstrend gefangen. Meme-Coins ohne funktionierendes Produkt verlieren in diesem Umfeld systematisch an Wert. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die nächste Chance anderswo liegt. Dieser Artikel analysiert die Dogecoin-Prognose und ein Projekt, das im selben Markt eine andere Richtung einschlägt.

Krypto News: Dogecoin kämpft bei $0,073 während die $1-Prognose an der Realität scheitert

Der Dogecoin-Kurs steht am 10. Juli 2026 bei $0,073 und hat in den letzten 24 Stunden weitere 1,7 Prozent verloren, wie Daten von CoinMarketCap zeigen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 11,5 Milliarden Dollar, verteilt auf etwa 155 Milliarden Token im Umlauf. Der Fear and Greed Index steht laut Changelly bei 20 und signalisiert damit extreme Angst im gesamten Kryptomarkt. Zum ersten Mal seit drei Jahren bildet sich ein Death Cross auf dem Wochenchart, bei dem der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter den langfristigen fällt.

Damit Dogecoin die Marke von einem Dollar erreicht, müsste die Marktkapitalisierung auf rund 155 Milliarden Dollar ansteigen. Kein etabliertes Prognosemodell sieht dieses Ziel vor dem Jahr 2030, und selbst optimistische Szenarien halten einen Bereich zwischen $0,26 und $0,45 für die kommenden drei bis fünf Jahre für realistisch. Im März 2026 klassifizierten SEC und CFTC Dogecoin offiziell als digitale Ware, was institutionellen Investoren den Zugang über regulierte Produkte wie den 21Shares TDOG ETF erleichtert. Das DogeOS-Projekt will zwischen Juni und August 2026 eine EVM-kompatible Anwendungsschicht auf die Dogecoin-Blockchain bringen, die erstmals Smart Contracts und DeFi ermöglichen würde.

Parallel dazu begann House of Doge am 1. Juli den Handel an der Nasdaq unter dem Ticker HODO, und das Zahlungssystem DOGE Pay integrierte 6000 Händler. On-Chain-Daten von Arkham zeigen, dass große Wallets während der jüngsten Korrektur Dogecoin akkumuliert haben, was auf eine mögliche Bodenbildung hindeutet.

Trotzdem fehlt Dogecoin ein funktionierendes Produkt, das organische Token-Nachfrage erzeugt, und ohne echte Utility bleibt der Dogecoin-Kurs vollständig abhängig von Sentiment und viralen Momenten. Die Krypto-Geschichte zeigt immer wieder, dass die größten Gewinne bei Meme-Coins ganz am Anfang entstanden sind, bevor die breite Masse aufmerksam wurde. Die entscheidende Frage für diesen Zyklus lautet deshalb, wo genau dieser Anfang gerade stattfindet.

Pepeto zeigt im roten Markt, was ein Presale mit Substanz leisten kann

Genau diese Frage führt zu einem Projekt, das mitten in der aktuellen Marktkorrektur eine ungewöhnliche Dynamik entwickelt. Während Dogecoin auf eine Erholung wartet und der breite Markt in extremer Angst verharrt, zeigt ein neuer Token, was Presale-Traktion in einem schwierigen Umfeld tatsächlich bedeutet.

Die Sachlage ist inzwischen für jeden ernsthaften Anleger erkennbar. Der entscheidende Schritt, der Portfolios mit Millionenwert von Portfolios im Stillstand trennt, war nie das Kaufen von Coins, die bereits bei Milliarden-Marktkapitalisierungen notieren. Es war immer das Erkennen der Projekte, die diese Zahlen erst später erreichen, wenn man selbst bereits mit einem frühen Einstieg positioniert ist. Im Jahr 2026 zieht der neue Meme-Coin Pepeto an jedem anderen Projekt in diesem Segment vorbei, und die Parallelen zur frühen Dogecoin-Phase sind dabei kaum zu übersehen.

Krypto-Analysten beobachten die Presale-Phase von Pepeto aufmerksam, weil Presales historisch den stärksten Einstiegspunkt für frühe Investoren bieten. In einem roten Markt mehr als $10,38 Millionen einzusammeln, ist eine Seltenheit, die auf ein besonderes Maß an Vertrauen und Interesse hindeutet. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, was Anlegern ein hohes Maß an Sicherheit bietet, bevor sie eine Position eingehen.

Pepeto hat sich bereits als ernstzunehmende Ergänzung für jedes Portfolio positioniert, das auf frühe Chancen setzt. Was die Aufmerksamkeit weiter steigert, sind die zunehmenden Spekulationen über Verbindungen zu Elon Musk, der Figur, die Dogecoin und Shiba Inu angetrieben hat und zuletzt mit SpaceX den Aktienmarkt bewegte. Beobachter spekulieren, dass er sich darauf vorbereitet, auch im Meme-Coin-Bereich einen vergleichbaren Effekt auszulösen. Solche Informationen werden allerdings erst bestätigt, wenn sie tatsächlich eintreten, und wenn sie eintreten, sitzen die Wallets, die vorher eingestiegen sind, bereits auf Positionen, um die andere jahrelang ringen werden.

Fazit

Die Diskussion um Dogecoin und den Weg zu einem Dollar macht eines deutlich: Wer auf die Erholung eines Tokens ohne funktionierendes Handelsprodukt setzt, braucht Jahre und Geduld. Der Kryptomarkt hat nie die Klügsten belohnt, sondern diejenigen mit dem Mut, über den Tellerrand hinauszuschauen. Pepeto beweist sich Tag für Tag als die Gelegenheit, die man in diesem Jahr nicht verpassen sollte, während der Dogecoin-Kurs weiter auf einen Katalysator wartet. Sobald Pepeto an den Börsen gelistet wird, schließt sich das Presale-Fenster endgültig. Der Einstieg, der in früheren Zyklen aus kleinen Wallets große Positionen gemacht hat, ist dann nicht mehr verfügbar.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Prognosen für den Dogecoin-Kurs im Juli 2026?

Changelly erwartet für Juli 2026 einen Durchschnittskurs von $0,0754 in einer Spanne zwischen $0,071 und $0,079. Der Fear and Greed Index steht bei 20 in extremer Angst. Für einen Dollar müsste DOGE eine Marktkapitalisierung von 155 Milliarden Dollar erreichen, was kein Modell vor 2030 erwartet.

Warum gilt Pepeto als führender Krypto-Presale 2026?

Pepeto ist derzeit der führende Krypto-Presale mit starker Markttraktion, und Analysten sehen darin das Potenzial, frühen Anlegern die Art von Einstiegschance zu bieten, die Dogecoin einst ermöglicht hat. Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof geprüft, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.