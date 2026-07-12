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XRP durchbricht am 10. Juli die Marke von 1,10 Dollar mit dem stärksten Kaufdruck seit Wochen. Seit Monaten klemmt der Token zwischen 1,00 und 1,20 Dollar fest, obwohl die Signale klar nach oben zeigen. Die ETF-Zuflüsse laufen seit acht Wochen im Plus mit kumulierten 1,47 Milliarden Dollar. Große Wallets haben ihre Bestände verdreifacht, und die Zahl der Token auf Börsen sinkt täglich. Trotzdem bewegt sich der Kurs kaum, und der Markt wartet auf den Auslöser.

Der CLARITY Act wurde erneut auf Ende Juli oder August verschoben. Analysten sehen den Token für 2026 zwischen 1,08 und 2,80 Dollar, wobei Standard Chartered das Ziel von 8 Dollar deutlich gesenkt hat. Diese Spanne zeigt das Problem, das viele Investoren beschäftigt. Die Krypto News rund um den Token liefern viele Schlagzeilen, doch wo liegen die echten Chancen in diesem Zyklus?

XRP Krypto News: Wale kaufen aggressiv, doch der Kurs bleibt gefangen

XRP handelt am 10. Juli 2026 bei rund 1,10 Dollar, nachdem ein später Volumenschub den Token über seinen wochenlangen Widerstand getragen hat. Das Handelsvolumen sprang in einer einzelnen Stunde auf 43,51 Millionen XRP, rund 88 Prozent über dem Tagesdurchschnitt, wie CoinDesk berichtet. Händler betrachten die 1,10-Dollar-Marke jetzt als neue Unterstützung, mit dem nächsten Widerstandsbereich zwischen 1,1065 und 1,13 Dollar. Fällt der Kurs unter 1,0880 Dollar, wäre der Ausbruch gescheitert, und die alte Seitwärtsbewegung würde sich fortsetzen. Die gesamte Marktkapitalisierung liegt bei rund 69 Milliarden Dollar, was den Token auf Rang sechs unter allen Kryptowährungen hält.

Die ETF-Zuflüsse erzählen eine Geschichte, die der Kurs bislang ignoriert. In der letzten Juniwoche flossen 22,99 Millionen Dollar in XRP-Produkte, und die kumulierten Nettozuflüsse liegen bei etwa 1,47 Milliarden Dollar, wie crypto.news berichtet. Whale-Wallets haben ihre Käufe innerhalb weniger Tage verdreifacht, und On-Chain-Daten zeigen rund 123 Millionen Token, die von Börsen abgezogen wurden.

Gleichzeitig wurde der CLARITY Act, der digitale Vermögenswerte als Rohstoffe einstufen und damit den Weg für institutionelle Anleger ebnen soll, auf Ende Juli oder August verschoben. Ohne dieses Gesetz bleibt der Kanal für echtes institutionelles Kapital geschlossen, und der Token kann sein bullisches Fundament nicht in Preissteigerungen umwandeln.

Standard Chartered hat das Jahresendziel von zuvor 8 Dollar auf 2,80 Dollar gesenkt, und CoinCodex sieht das Maximum sogar erst bei 9,78 Dollar bis zum Jahr 2050. Selbst das optimistische Szenario von 2,80 Dollar bedeutet vom heutigen Kurs aus nur ein Vielfaches von etwa 2,5, ein Gewinn, den viele Anleger in einem vollen Bullenmarkt kaum bemerken würden. Das Allzeithoch lag bei 3,65 Dollar im Juli 2025, und der Rückweg dorthin bräuchte eine Verdreifachung. Wer in einem solchen Umfeld nach den wirklich großen Vervielfachungen sucht, muss deutlich früher einsteigen als der Rest des Marktes.

Pepeto bietet das gleiche frühe Fenster, das XRP-Käufer reich gemacht hat

Genau dieses frühe Fenster hat bei jedem Krypto-Zyklus den Unterschied gemacht. Die XRP-Kursprognose zeigt, dass die größten Renditen nicht bei etablierten Token entstehen, sondern bei Projekten, die ihren Wert vor dem Listing aufbauen.

Jedes ernstzunehmende Krypto-Portfolio hat einen frühen Einstieg mit hohem Potenzial, und Pepeto füllt diese Position in diesem Zyklus aus, weil die Parallele zu XRP in dessen frühesten Tagen der Grund ist, warum große Wallets so schnell kaufen. XRP startete 2012 und handelte Anfang 2014 bei nur 0,005 Dollar, wo ein Kauf von 500 Dollar genau 100.000 XRP brachte, die beim Hoch von 3,65 Dollar im Januar 2018 einen Wert von 365.000 Dollar erreichten. Die frühen Käufer erzielten Gewinne, über die bis heute gesprochen wird.

On-Chain-Daten zeigen 1,53 Milliarden XRP, die in sechs Monaten von großen Wallets angesammelt wurden, und viele dieser Wallets kaufen jetzt auch im Pepeto-Presale. Die Pepeto-Börse ermöglicht gebührenfreien Handel und KI-gestützte Vertragsprüfungen auf Ethereum mit Bridge-Zugang zu BNB Chain und Solana. Bevor der Presale eröffnet wurde, hat SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert, sodass Teilnehmer auf eine vollständig auditierte Grundlage setzen. Diese Kombination schafft die Voraussetzungen, die frühe Käufer in die Position bringen können, um die sich andere später bemühen.

XRP hat frühe Käufer wohlhabend gemacht, besaß aber nie die virale Kraft einer Meme-Coin-Bewegung, und ein Kurs von 1.000 Dollar bräuchte eine Marktkapitalisierung von 60 Billionen Dollar, die über alle öffentlichen Aktienmärkte hinausgeht. Pepeto startet beim Presale-Preis von 0,000000188 Dollar mit einer funktionierenden Börse und dem viralen Antrieb, der aus kleinen Einstiegen etwas Großes machen kann, ohne Jahrzehnte warten zu müssen. Die Geschwindigkeit dieses Weges ist der Vorteil, den XRP-Halter gerade suchen. Wer heute Projekte im frühesten Stadium erkennt, trifft auf die gleichen Bedingungen wie die XRP-Käufer von 2014.

Fazit

Die XRP-Kursprognose bleibt in den Krypto News positiv, doch 69 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzen das Vervielfachungspotenzial. Die Wallets mit den entschlossensten Portfolios kaufen sich in den Pepeto-Presale ein, weil Presales in jedem Zyklus die höchsten Renditen geliefert haben und XRPs Weg von 500 zu 365.000 Dollar die gleiche Ausgangslage zeigt. Auf der offiziellen Pepeto-Website sammeln sich Käufer, die dieses Projekt als eine der stärksten Meme-Coin-Chancen betrachten. Die XRP-Kursprognose wird sich über Jahre entfalten, während das Listing-Fenster bei Pepeto einen anderen Zeithorizont eröffnen könnte. Dieses Fenster bleibt nur offen, solange der Presale läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP-Kursprognose für Juli 2026?

XRP handelt aktuell bei rund 1,10 Dollar und bewegt sich in einer Spanne zwischen 1,00 und 1,20 Dollar. Standard Chartered sieht das Jahresendziel bei 2,80 Dollar, während CoinCodex konservativere Werte zwischen 1,08 und 1,27 Dollar für Juli nennt. Der CLARITY Act bleibt der entscheidende Faktor, der über die Richtung des nächsten großen Schrittes entscheidet.

Warum kaufen XRP-Wale gerade Pepeto?

XRP-Wale sehen in Pepeto die Verbindung zu zwei Binance-Mitgliedern, einer gebührenfreien Börse und bisher über 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital als eine Konstellation, die an den frühen XRP-Einstieg von 2014 erinnert. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle aktuellen Presale-Informationen.