Letzte Woche starteten wir unsere neue Reihe "Börsentrends- Chancen? Teil1 - CO2-Reduktion als zukünftiger Börsentrend" - heute gehen wir "in die Tiefe". Denn was nützt es einen Trend frühzeitig zu erkennen, wenn man nicht die richtigen Börseninstrumente hat, um ihn abzubilden. Tenbagger - drunter sollte man es nicht machen, wenn man meint einen Börsentrend frühzeitig identifiziert zu haben. Und um bei letzter Woche zu bleiben: "Müssig zu sagen, was wäre wenn man Microsoft gekauft hätte, als es noch niemand kannte…" Und aktuell ist "einiges los". Der Markt für CO2-Zertifikate steht vor wegweisenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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