Krypto News: Ethereum kämpft um 1.800 Dollar, während die Wall Street längst woanders hinschaut

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Ethereum steigt am 10. Juli um 56 Dollar auf 1.796 Dollar, doch die Marke von 1.800 Dollar bleibt ein Widerstand, an dem der Token seit Tagen scheitert. Die erste ETHConf in New York versammelt Vertreter von BlackRock, DTCC und Coinbase, die über Stablecoins und Tokenisierung auf der Ethereum-Blockchain sprechen. Vitalik Buterin veröffentlicht eine neue Roadmap für die nächsten drei Jahre, die Quantensicherheit und bessere Skalierung verspricht. Prediction Markets geben ETH eine Wahrscheinlichkeit von 57 Prozent, im Juli die 1.900-Dollar-Marke zu erreichen.

Sony Bank erhält eine Genehmigung für einen Dollar-Stablecoin, der auf Ethereum laufen soll. Trotz dieser Nachrichten liegt ETH immer noch 63 Prozent unter seinem Allzeithoch vom August 2025. Die Krypto News zeigen ein Muster, das Anleger kennen sollten, denn Institutionen bauen leise auf, während der Preis nicht mitspielt. Wo liegen die eigentlichen Chancen?

Ethereum Krypto News: ETHConf und Roadmap treffen auf einen Markt in der Sackgasse

ETH handelt am 10. Juli bei 1.796 Dollar, ein Plus von 56 Dollar gegenüber dem Vortag und 2,7 Prozent über dem Stand von vor einer Woche, wie Fortune berichtet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 233 Milliarden Dollar, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 4,56 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn hat ETH zwischen 1.505 und 3.402 Dollar gehandelt und befindet sich in einem anhaltenden Abwärtstrend. Das Allzeithoch lag bei 4.953 Dollar im August 2025, und der heutige Kurs liegt 63 Prozent darunter.

Die erste ETHConf in New York bringt über 150 Sprecher von Firmen wie BlackRock, DTCC und Swift zusammen, die über Ethereum als Finanzinfrastruktur diskutieren, wie CoinMarketCap berichtet. Sony Bank hat eine bedingte Genehmigung für einen Dollar-Stablecoin erhalten, der das Ethereum-Ökosystem im regulierten Zahlungsverkehr erweitern könnte. Vitalik Buterin hat die Lean-Ethereum-Roadmap veröffentlicht, die bis 2029 Quantensicherheit, Datenschutz und bessere Skalierung vorsieht. Prediction Markets auf Polymarket geben ETH eine 57-prozentige Chance, im Juli die 1.900-Dollar-Marke zu erreichen, und nur 32 Prozent für 2.000 Dollar.

Die Prognosen für das Jahresende liegen zwischen 1.985 und 2.785 Dollar, wobei Changelly einen Durchschnitt von 2.190 Dollar erwartet. Standard Chartered hat langfristig ein Ziel von 40.000 Dollar genannt, aber vom heutigen Kurs aus bedeutet selbst ein Anstieg auf 4.000 Dollar, dass 1.000 Dollar Einsatz nur rund 2.400 Dollar werden.

Die Ethereum Foundation hat 54 Mitarbeiter entlassen und ihr Budget um 40 Prozent gekürzt, was zeigt, wie ernst die Lage hinter den Kulissen ist. Wer die wirklich großen Vervielfachungen dieses Zyklus sucht, muss den Blick auf Projekte richten, die noch vor dem öffentlichen Markt stehen.

Pepeto Token: Die Tools und der Antrieb hinter der Presale-Nachfrage

Die Ethereum-Kursprognose zeigt, dass selbst ein starker Anstieg bei einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar nur begrenzte Vervielfachungen liefern kann. Das eigentliche Potenzial liegt dort, wo der Markt noch keinen Preis festgelegt hat.

Die Probleme, die jeden Tag Kapital aus den Wallets der Händler abziehen, nämlich hohe Gebühren und ineffiziente Bridges, sind genau das, wofür Pepeto als Ethereum-basiertes Projekt gebaut wurde. Der Entwickler, der die Handelsplattform entworfen hat, arbeitete zuvor bei Binance an Systemen, die täglich Milliarden an Handelsvolumen verarbeiteten.

PepetoSwap beseitigt Handelsgebühren vollständig und erhebt auf jeden Swap null Gebühren, während Uniswap und PancakeSwap weiterhin 0,3 Prozent verlangen. Die Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen den Chains ohne Kosten über ein Lock-and-Mint-Modell.

Das Team erklärt, dass hohe Gebühren kleinere Händler in jedem Zyklus von der aktiven DeFi-Teilnahme abgehalten haben und dass deshalb PepetoSwap, die Bridge und die gesamte Börse von Grund auf neu gebaut wurden. Bevor der Presale gestartet wurde, hat SolidProof den gesamten Programmcode auditiert und verifiziert, sodass die Teilnehmer auf eine vollständig geprüfte Sicherheitsgrundlage setzen können.

Die größten ETH-Wallets gehören zu den größten Presale-Käufern, weil die Personen dahinter diesen Zyklus schon einmal durchlebt haben. Ein früher Käufer investierte 2014 laut Fortune 6.200 Dollar in den Ethereum-Presale, und dieser eine Einstieg erreichte schließlich 80 Millionen Dollar. Diese Anleger wissen, dass etablierte Coins von großen Marktkapitalisierungen aus nie wieder solche Ergebnisse liefern werden.

Deshalb bewegt sich ernsthaftes Kapital in Richtung Presales mit bereits gebauten Tools. Die Krypto News sind voll von Berichten darüber, wie viele Millionen an Gewinnen durch frühes Kaufen solcher Projekte entstanden sind. Pepeto steht auf der gleichen Grundlage und bringt die Meme-Coin-Reichweite mit, die den frühen Shiba-Inu-Erfolg angetrieben hat. Jeder Presale, der diese Art von Nachfrage erzeugt, bevor das Listing beginnt, gehört auf die Beobachtungsliste ernsthafter Anleger.

Fazit

Die schnell ausverkauften Pepeto-Presale-Phasen spiegeln eine starke Überzeugung des Marktes wider, und kein neues Projekt in den aktuellen Krypto News bietet ein stärkeres Gesamtpaket als dieses Ethereum-basierte Projekt.

Alle Signale deuten auf einen Bullenmarkt hin, der sich aufbaut, und die Geschichte zeigt in jedem Zyklus, dass die größten Gewinne in den Wochen vor dem Ausbruch entstehen, nicht danach. Presales und Meme Coins haben in der Krypto-Welt mehr Millionäre hervorgebracht als jeder andere Bereich, und Pepeto vereint beides in einem einzigen Einstieg. Dieses Zusammenspiel taucht selten auf und hält nie lange an.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt den schnellen Ausverkauf der Pepeto-Presale-Phasen an?

Die hohe Nachfrage von Händlern, die gebührenfreie Swaps, kostenlose Bridges und eine vollständige Handelsplattform suchen, die von einem erfahrenen Entwickler gebaut wurde, treibt jede Phase innerhalb von Stunden zum Ausverkauf.

Warum zieht Pepeto so viel Kapital an?

Pepeto zieht Kapital an, weil es eine professionelle Handelsinfrastruktur eines ehemaligen Binance-Entwicklers mit der viralen Reichweite eines Meme Coins verbindet und so frühen Zugang zu einem Projekt bietet, das bisher über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Weitere Informationen finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.