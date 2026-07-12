Die Börse liebt große Geschichten. Erst waren es Cloud-Aktien, dann E-Mobilität. Zuletzt dominierte Künstliche Intelligenz die Schlagzeilen. Doch wer glaubt, die größten Gewinner seien bereits gefunden, könnte sich täuschen.Denn hinter dem KI-Boom wächst längst die nächste Technologiewelle heran. Quantencomputer stehen vor dem Durchbruch, humanoide Roboter halten Einzug in Fabriken und moderne Halbleiter treiben die Rechenleistung auf ein neues Niveau. Auch Cybersecurity, Raumfahrt und Verteidigungstechnologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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