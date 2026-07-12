Mainz (ots) -
Woche 29/26
Di., 14.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer und Per Mertesacker
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Frankreich - Spanien
Halbfinale
Übertragung aus Dallas/USA
. Kommentator: Gari Paubandt
In der Halbzeitpause:
gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15)
Moderation: Dunja Hayali
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer und Per Mertesacker
.
23.30 Markus Lanz (VPS 23.45)
0.30 heute journal update (VPS 0.45)
0.45 A Breath Away (VPS 1.00)
2.05 neoriginal (VPS 2.20)
Mirage - Gefährliche Lügen (4)
2.55 neoriginal (VPS 3.10)
Mirage - Gefährliche Lügen (5)
3.45 neoriginal (VPS 4.00)
Mirage - Gefährliche Lügen (6)
4.35- hallo deutschland (VPS 4.50)
5.30
("Friesland - Haifischbecken" wird am Mi., 15.7., um 20.15 Uhr gesendet.
"Friesland - Bis aufs Blut" wird am Mi., 15.7., 21.45 Uhr gesendet.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6312790
Woche 29/26
Di., 14.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer und Per Mertesacker
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Frankreich - Spanien
Halbfinale
Übertragung aus Dallas/USA
. Kommentator: Gari Paubandt
In der Halbzeitpause:
gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15)
Moderation: Dunja Hayali
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer und Per Mertesacker
.
23.30 Markus Lanz (VPS 23.45)
0.30 heute journal update (VPS 0.45)
0.45 A Breath Away (VPS 1.00)
2.05 neoriginal (VPS 2.20)
Mirage - Gefährliche Lügen (4)
2.55 neoriginal (VPS 3.10)
Mirage - Gefährliche Lügen (5)
3.45 neoriginal (VPS 4.00)
Mirage - Gefährliche Lügen (6)
4.35- hallo deutschland (VPS 4.50)
5.30
("Friesland - Haifischbecken" wird am Mi., 15.7., um 20.15 Uhr gesendet.
"Friesland - Bis aufs Blut" wird am Mi., 15.7., 21.45 Uhr gesendet.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6312790
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