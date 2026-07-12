Die TUI-Aktie frustriert Anleger, denn sie hat seit Jahresbeginn -21% an Wert eingebüßt und will einfach nicht vom Fleck kommen. Aktuell notiert sie bei 7,15 €. Droht hier jetzt weiteres Ungemach oder gibt es Hinweise auf steigende Kurse? Shortseller bleiben aktiv Seit dem Ausbruch des Iran-Konfliktes leidet die gesamte Reisebranche, insbesondere auch die TUI-Aktie. Als sich die Lage im Nahen Osten Anfang Februar zu verschärfen begann und schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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