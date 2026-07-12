Die Geschichte der Wissenschaft ist oft von unerwarteten Wendungen geprägt. Selbst die klügsten Köpfe sind vor fatalen Fehleinschätzungen nicht sicher, wenn tiefe Überzeugungen die harte Mathematik überlagern. Albert Einstein gilt weltweit als Synonym für Genialität, doch auch dieser Ausnahmephysiker traf im Laufe seines Lebens grundlegende wissenschaftliche Fehleinschätzungen. Wie ein aktueller historischer Rückblick auf dem US-Wissenschaftsportal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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