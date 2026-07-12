Während KI in vielen Bereichen noch an Grenzen stößt, liefern Tools beim Verfassen von Social-Media-Beiträgen schon heute überzeugende Ergebnisse. Je nach Plattform kann sich der Anteil deutlich unterscheiden. Für viele ist Linkedin aus dem beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Laut einer Umfrage von Yougov und der Macromedia University of Applied Sciences sind inzwischen 13 Prozent der Erwachsenen in Deutschland auf dem Karrierenetzwerk aktiv. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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