Die ATOSS-Aktie ist seit ihrem Hoch eingebrochen, angeblich wegen KI-Ängsten. Berenberg widerspricht und sieht ausgerechnet in der KI-Welle den nächsten Wachstumsschub. Die Aktie von ATOSS Software hat sich seit ihrem Rekordhoch im Sommer 2025 fast halbiert, doch die Analysten von Berenberg sehen darin keine Warnung, sondern eine Einladung. Trotz eines gesenkten Kursziels von 135 Euro (zuvor 150 Euro) bestätigt die Bank ihre Kaufempfehlung für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de