© Foto: DALL*EDas Quantenrisiko ist nicht neu. Neu ist die Dimension: Laut Galaxy Digital könnten langfristig Bitcoin im Wert von bis zu 470 Milliarden US-Dollar Ziel solcher Angriffe werden.Eine Bloomberg-Analyse rückt eine alte Bitcoin-Sorge zurück in den Fokus: Quantencomputer könnten eines Tages die Verschlüsselung knacken, auf der der Schutz digitaler Vermögenswerte beruht. Noch gibt es keine Hinweise darauf, dass heutige Quantencomputer bereits stark genug sind, um Bitcoin tatsächlich anzugreifen. Doch jüngste Forschungsfortschritte lassen die Debatte wieder lauter werden: Eine Google-Studie kam zu dem Schluss, dass weniger Quanten-Rechenleistung nötig sein könnte als lange angenommen, um Teile der …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USD,US19260Q1076Den vollständigen Artikel lesen
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