Zweieinhalb Monate nach dem Launch schaltet VW jetzt in seinem Konfigurator auch die Basisversion des ID Polo frei. Der Elektro-Kleinwagen kommt zum Einstiegspreis von 24.995 Euro. Käufer:innen müssen aber einige Abstriche machen. Ende April 2026 hatte VW den Vorverkauf für die ersten Modelle seines neuen vollelektrischen Kleinwagen ID Polo gestartet. Die Varianten Life und Style kosten aber auch nach Abzug möglicher Kaufprämien immer noch deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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