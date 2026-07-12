Social-DNA-Geschäftsführer Nemo Tronnier stellt nur noch Leute ein, die KI gut nutzen. Der Mitgründer sieht durch die Technologie große Chancen, jedoch auch wachsenden Kundendruck. Er sieht den Wandel in der Branche und setzt für die Zukunft besonders auf einen Bereich. "Wenn jemand sagt, er würde niemals mit KI arbeiten, kommt die Person für uns als Arbeitnehmer nicht in Frage", sagt Nemo Tronnier, Geschäftsführer das Agentur Social DNA im Podcast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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