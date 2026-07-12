Stuttgart (ots) -
In den vergangenen Tagen ereigneten sich im Iran drei Dinge, die für Israel und die USA allesamt schlechte Nachrichten darstellen und diese Botschaft vermitteln: Der Frieden bleibt in weiter Ferne. Erstens geriet die Beisetzung des ehemaligen Obersten Führers, Ajatollah Ali Chamenei, zu einer beeindruckenden Machtdemonstration des Regimes. Zweitens tauchten Bilder auf, die nahelegen, dass die Iraner zumindest eine der bombardierten Anlagen des Atomwaffenprogramms wieder instandsetzen. Schließlich greift der Iran drittens trotz der Drohungen von US-Präsident Donald Trump weiterhin Nachbarstaaten am Golf und Schiffe in der Straße von Hormus an.
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Frank Schwaibold
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6312878
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