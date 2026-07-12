Frankfurt (ots) -Fünf Jahre nach der Flut zeigt der Wiederaufbau des Ahrtals, wie teuer die Klimakatastrophe uns zu stehen kommt. Mit den Milliarden für den Neubau von Straßen, Brücken, Schienen und Gebäuden ist es längst nicht getan. Nötig sind weitere Milliarden für die Vorsorge. Es wäre richtig, wenigstens die verbliebenen Mittel aus dem Ahrtal-Wiederaufbau-Fonds von Bund und Land auch dafür zur Verfügung zu stellen. Fahrlässig wäre es, auf große Rückhaltebecken zu verzichten, die bei großen Niederschlagsmengen vieles auffangen könnten.Selbst wenn die Politik endlich gegensteuern würde gegen die Klimakrise, ist eine weitere Flut dieser Dimension im Laufe der nächsten Jahrzehnte nicht unwahrscheinlich. Im Ahrtal weiß man das. Der Fluss wird mehr Ausweichfläche bekommen, wo das möglich ist. Brücken werden so gebaut, dass sich zwischen ihren Pfeilern nicht wieder große Hindernisse wie Bäume, Autos und Häuserteile verkeilen, was vor fünf Jahren zu desaströsem Rückstau führte.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6312881