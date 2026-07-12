Wenn eine Aktie um 900 Prozent steigt, dann hat sie sich verzehnfacht. An der Börse spricht man von von einem Tenbagger. Die KI-Branche hat zuletzt gleich eine ganze Reihe von Verzehnfachern geliefert. Jetzt gibt es eine neue Chance, bei der Anleger von Anfang an dabei sein können.Als die Aktie von Nebius im April 2025 erstmals im maydornreport zum Kauf empfohlen wurde, war es noch ein echter Geheimtipp. Kein einziger Analyst hatte Nebius auf der Bewertungsliste und nur wenige Anleger interessierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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