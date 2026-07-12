Student:innen nutzen KI-Tools nicht nur zum Schummeln bei Prüfungen und Hausarbeiten. Um sicherzustellen, dass sie weiterhin kritisches Denken lernen, zieht die University of Chicago Law School jetzt die Reißleine. KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini haben das Lernen an Schulen und Universitäten grundlegend verändert. Die University of Chicago Law School hat als Reaktion darauf jetzt ein Laptop-Verbot für Erstsemester eingeführt. Ziel sei es, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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