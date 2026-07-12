Ein altes Rätsel der Erdgeschichte ist nach Angaben eines Forschungsteams gelöst, und die Antwort liegt in den Meeren. Was damals fast das gesamte Leben auslöschte, liefert der heutigen Zivilisation eine dringende Warnung. Ein Team von Wissenschaftler:innen der US-amerikanischen Stanford University hat das Rätsel um das sogenannte Große Sterben vor rund 252 Millionen Jahren offenbar gelöst. Wie in einer in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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