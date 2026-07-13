Die Rock-It Company (Rock-It), einer der weltweit führenden Anbieter von Speziallogistik für zeitkritische und hochwertige Branchen in den Bereichen Live-Veranstaltungen und Luxusgüter, hat in Zusammenarbeit mit dem Abu Dhabi Investment Office (ADIO) ihre Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Abu Dhabi ausgeweitet. Durch diese Expansion in der Region wird das Portfolio renommierter Marken von Rock-It in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate gebracht, um Abu Dhabis Vision zu unterstützen, sich zu einem weltweit führenden Ziel für Luxuserlebnisse, kulturelle Attraktionen und globale Veranstaltungen zu entwickeln, und gleichzeitig die Position des Emirats als regionaler Reexport-Knotenpunkt und fortschrittlicher Logistikstandort zu stärken.

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Im Rahmen dieser Zusammenarbeit strebt Rock-It den Aufbau von Zolllagern und Logistikeinrichtungen von Weltklasse an, die speziell auf die fünf Kernmärkte der Gruppe zugeschnitten sind: Sport, Live-Unterhaltung, bildende Kunst, Film und Fernsehen sowie Luxusautomobile. Nach ihrer Fertigstellung werden die Einrichtungen von Rock-It sichere, klimatisierte Umgebungen und maßgeschneiderte Abwicklungslösungen für hochwertige Güter in Abu Dhabi bieten, sodass Kunden globale Produktionen, Ausstellungen und Luxussammlungen mit erstklassiger Präzision in der Hauptstadt ausrichten, lagern und verwalten können.

Im weiteren Sinne wird die Präsenz von Rock-It in der Hauptstadt die Strategie des Automobilprogramms von Abu Dhabi unterstützen und die umfassendere Agenda zur wirtschaftlichen Diversifizierung des Emirats vorantreiben, indem die Kompetenzen in den Bereichen fortschrittliche Logistik, Kreativwirtschaft und hochwertige Exporte gestärkt werden. Durch die Nutzung der Infrastruktur, der Anbindung und des optimierten regulatorischen Rahmens von Abu Dhabi erwartet Rock-It, dass seine Expansion reibungslose grenzüberschreitende Abläufe ermöglichen und die Hauptstadt weiter als strategischen Knotenpunkt für Logistik und Kulturaustausch etablieren wird.

"Das Wachstum Abu Dhabis als Zentrum für Sport, Kunst und Unterhaltung passt perfekt zur globalen Expertise von Rock-It", sagte Daniel Rosenthal, President und Chief Executive Officer von The Rock-It Company. "Unsere Expansion in die Hauptstadt ermöglicht es uns, unseren Kunden von großen Sportveranstaltungen und Filmproduktionen bis hin zu Luxusautoherstellern und Kunstinstitutionen nahtlose, durchgängige Logistiklösungen anzubieten, die den höchsten internationalen Standards entsprechen."

James McSweeney, Managing Director von The Rock-It Company im Nahen Osten, erklärte: "Da wir bereits seit 18 Jahren in dieser Region tätig sind, habe ich den Wandel in Abu Dhabi aus erster Hand miterlebt. Das Entwicklungstempo ist beeindruckend, doch was uns wirklich überzeugt hat, war die Qualität der beteiligten Partner und die Ernsthaftigkeit der hier verfolgten Ziele. Aus diesem Grund bringen wir die Stärke unserer Spezialmarken nach Abu Dhabi."

Mohammad Al Kamali, Chief Trade and Industry Officer beim Abu Dhabi Investment Office (ADIO), erklärte "Abu Dhabi festigt seine Position als global vernetztes Handels- und Speziallogistikzentrum, indem es Branchen fördert, in denen Präzision, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit von entscheidender Bedeutung sind. Da globale Lieferketten immer spezialisierter und zeitkritischer werden, steigt die Nachfrage nach Logistikpartnern, die über das nötige Fachwissen verfügen, um hochwertige und komplexe Güter zu handhaben. Die Fachkompetenz von Rock-It beim Transport dieser wertvollen Güter von Luxus- und Hochleistungsfahrzeugen bis hin zu Live-Unterhaltung und Kunstwerken erweitert unsere Kapazitäten und stärkt die Attraktivität von Abu Dhabi als bevorzugtes Tor für globale Marken, die regionale und internationale Märkte bedienen."

Aufbauend auf der etablierten Präsenz in Dubai wird die neue Rock-It-Niederlassung in Abu Dhabi die Spezialmarken der Gruppe unter einem regionalen Dach in der Hauptstadt vereinen, darunter Rock-It Cargo (Live-Tourneen), die Rock-It-Geschäftsbereiche für Sport, Erlebniswelt und Produktionen, DIETL By Rock-It (Kunst- und Museumslogistik) sowie CARS By Rock-It (Luxus- und Hochleistungsfahrzeuge). Gemeinsam werden diese Marken und weitere erweiterte Dienstleistungen aus dem Rock-It-Portfolio vollständig integrierte, erstklassige Dienstleistungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im gesamten Nahen Osten anbieten. Rock-It ist überzeugt, dass diese Expansion nach Abu Dhabi eine Ergänzung zu seiner langjährigen Präsenz in Dubai darstellt und dazu beitragen wird, die Zusammenarbeit mit Partnern in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten zu vertiefen.

Die Erweiterung soll zudem die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Wissenstransfer und die Förderung von Fachkräften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in spezialisierten Logistikfunktionen unterstützen und damit zu den Bemühungen Abu Dhabis beitragen, lokale Kompetenzen in hochqualifizierten, global relevanten Branchen aufzubauen.

Über The Rock-It Company

Die Rock-It Company (ehemals Global Critical Logistics) ist ein weltweit führender Anbieter von missionskritischer Speziallogistik, dem der Transport unersetzbarer Güter und die Gestaltung außergewöhnlicher Momente im Bereich Live-Events und Luxusgüter anvertraut wird. Auf der Grundlage einer 47-jährigen Tradition bietet Rock-It multimodale Speditionsdienstleistungen, Veranstaltungslogistikplanung, spezialisierte Verpackungs- und Lagerungslösungen, Zollabfertigung und ATA-Carnet-Dienstleistungen, Versicherungen, Unterstützung vor Ort und vieles mehr.

Rock-It übernimmt die Logistik für Konzerttourneen, große Sportveranstaltungen, Fernsehproduktionen, Film und Medien, Firmenveranstaltungen, Erlebnisaktionen, Soforteinsätze und Infrastruktur sowie den Transport und Schutz von Kunstwerken, seltenen Automobilen und anderen unschätzbaren Sammlungen. Mit einer Präsenz in über 160 Ländern und mehr als 10.000 Einsätzen pro Jahr betreut Rock-It eine vielfältige Liste von Partnern, darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, den Pebble Beach Concours d'Elegance, RM Sotheby's, führende Hypercar-Hersteller, zahlreiche Olympische Komitees, Ligen und Verbände sowie weitere führende Marken weltweit.

Über ADIO

Das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) ist die staatliche Einrichtung, die dafür zuständig ist, das Wachstum von Abu Dhabi voranzutreiben und den wirtschaftlichen Wandel des Emirats zu ermöglichen. Durch umfassende Unterstützungsleistungen ermöglicht das ADIO sowohl lokalen als auch ausländischen Investoren, Zukunftsbranchen mitzugestalten, die die Lebensqualität, Technologie, Ressourcen und wertschöpfende Dienstleistungen grundlegend verändern werden. Initiativen zur Förderung des Tourismus und der Entwicklung des Einzelhandels sowie öffentlich-private Partnerschaften stellen sicher, dass das Wohlergehen der Bevölkerung im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Wandels von Abu Dhabi steht. Mit einem soliden Netzwerk von Investoren, einer engen Zusammenarbeit mit wichtigen Interessengruppen und einer globalen Präsenz setzt sich ADIO dafür ein, diejenigen zu stärken, die in Abu Dhabi investieren, um weltweit nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.investinabudhabi.gov.ae

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