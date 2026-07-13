HAMBURG (dpa-AFX) - Ab heute hält der Nachtzug zwischen Paris und Berlin auch in Hamburg. Damit werden die Nachtzugverbindungen zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland weiter gestärkt, teilte das niederländisch-belgische Bahn-Unternehmen European Sleeper mit. Der erste Nachtzug dieser Verbindung fuhr bereits Ende März los. Um 6.55 Uhr soll der Zug dann zum ersten Mal am Bahnhof Hamburg-Harburg halten.

Die Nachtzugverbindung ist demnach dreimal pro Woche zwischen beiden Metropolen unterwegs. Der Zug von Paris nach Berlin fährt dienstags, donnerstags und sonntags. In die andere Richtung fährt er montags, mittwochs und freitags. Hamburg ist der einzige Zwischenhalt in Deutschland. Ansonsten hält der Nachtzug im nordfranzösischen Aulnoye-Aymeries sowie in den belgischen Städten Mons, Brüssel und Lüttich.

Fahrkarten gibt es in drei Komfortklassen, Fahrräder werden auch mitgenommen, hieß es. Der Nachtzug besteht aus Schlaf- und Liegewagen, die bereits seit den neunziger Jahren im Einsatz sind und an die heutigen Standards angepasst wurden./sim/DP/zb