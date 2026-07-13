Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 13, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|AU Gold Corp.
|July 27, 2026
|September 2, 2026
|AG
|AWALE RESOURCES LIMITED
|July 30, 2026
|September 18, 2026
|AGS
|Atlas Energy Corp.
|July 6, 2026
|August 6, 2026
|AS
|Auranova Resources Inc.
|July 31, 2026
|September 9, 2026
|AS
|Canopy Growth Corporation
|July 31, 2026
|September 25, 2026
|AS
|Champion Electric Metals Inc. *
|June 26, 2026
|August 12, 2026
|AGS
|Champion Iron Limited
|July 16, 2026
|August 26, 2026
|AG
|Chibougamau Independent Mines
|August 4, 2026
|September 16, 2026
|A
|Chicane Capital I Corp.
|July 21, 2026
|August 24, 2026
|AS
|CleanTech Vanadium Mining Corp
|July 28, 2026
|September 11, 2026
|AS
|Computer Modelling Group Ltd
|July 31, 2026
|September 10, 2026
|A
|Coveo Solutions Inc.
|July 31, 2026
|September 22, 2026
|AG
|Delta Resources Limited *
|June 29, 2026
|August 20, 2026
|AS
|EGR Exploration Ltd.
|July 27, 2026
|September 3, 2026
|A
|Eastport Critical Metals Corp.
|July 30, 2026
|September 3, 2026
|AS
|Engold Mines Ltd.
|July 23, 2026
|August 27, 2026
|AG
|EonX Technologies Inc.
|July 28, 2026
|September 2, 2026
|AS
|Eureka Metals Corp.
|July 20, 2026
|September 16, 2026
|AGS
|First Phosphate Corp.
|July 24, 2026
|August 28, 2026
|AGS
|GameSquare Holdings, Inc.
|July 13, 2026
|August 13, 2026
|S
|Gold Runner Exploration Inc. *
|July 13, 2026
|August 25, 2026
|AGS
|HIGHROCK RESOURCES LTD.
|July 27, 2026
|September 2, 2026
|AS
|Harvest Gold Corporation
|July 31, 2026
|September 4, 2026
|AG
|Headwater Gold Inc.
|July 27, 2026
|September 3, 2026
|A
|K2 Gold Corporation
|July 29, 2026
|September 17, 2026
|A
|Kingsland Energy Corp.
|July 28, 2026
|September 16, 2026
|AS
|Lovitt Resources Inc.
|July 13, 2026
|August 17, 2026
|A
|Martello Technologies Group
|August 12, 2026
|September 24, 2026
|AGS
|Mene Inc.
|July 9, 2026
|August 24, 2026
|AGS
|Navion Capital II Inc.
|July 21, 2026
|August 25, 2026
|AS
|NuLegacy Gold Corporation *
|June 29, 2026
|August 19, 2026
|AG
|Oracle Commodity Holding Corp.
|July 28, 2026
|September 11, 2026
|AGS
|Peruvian Metals Corp.
|July 30, 2026
|September 15, 2026
|AS
|Primary Hydrogen Corp.
|July 31, 2026
|September 15, 2026
|AS
|SouthGobi Resources Ltd. *
|July 23, 2026
|August 27, 2026
|S
|Sparc AI Inc.
|July 17, 2026
|August 24, 2026
|AGS
|Sranan Gold Corp.
|July 31, 2026
|September 14, 2026
|A
|Targa Exploration Corp.
|July 31, 2026
|September 17, 2026
|AG
|Tectonic Metals Inc.
|July 30, 2026
|September 17, 2026
|AG
|Temas Resources Corp. *
|June 29, 2026
|August 27, 2026
|AGS
|Vertical Exploration Inc.
|July 30, 2026
|September 17, 2026
|AG
|Zodiac Gold Inc.
|July 29, 2026
|September 8, 2026
|AS
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/304580
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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