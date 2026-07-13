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10.07.26 | 17:35
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zukunftsbilanzen.de
13.07.2026 06:46 Uhr
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Neue Milliarden für TKMS, KI-Rally bei Alibaba und Power Metallic Mines mit Chart-Potenzial

Geopolitische Krisen wirken auch für die Börse wie eine tickende Zeitbombe. Am Wochenende eskalierte die Situation an der Straße von Hormus erneut dramatisch. Iran sperrte eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, Containerschiffe wurden beschossen, und die USA antworteten mit Luftangriffen. Was für viele nur eine weitere Schlagzeile ist, bedeutet für Anleger aber eine völlig neue Marktdynamik. Denn diese Eskalation im Nahen Osten setzt die Energiepreise unter Druck und schafft damit Gewinner und Verlierer an ganz unerwarteten Ecken und Enden. Genau jetzt zeigt sich, wenn der Gesamtmarkt wieder unter Druck gerät, wo echte Chancen lauern. Der chinesische E-Commerce-Gigant Alibaba z. B. befindet sich in einem faszinierenden Comeback, während die deutsche Rüstungsschmiede TKMS von Milliarden-Aufträgen eigentlich profitieren sollte. Und dann gibt es da noch die Profiteure bei kritischen Rohstoffen. Unternehmen wie Power Metallic Mines arbeiten mit ihren im Boden schlummernden Rohstoffen auch an der Zukunft der Elektromobilität, eine Industrie, die vor einer Neubewertung steht. Drei völlig unterschiedliche Unternehmen, drei völlig unterschiedliche Branchen, aber alle direkt oder indirekt beeinflusst von dem, was gerade am Persischen Golf passiert. Die Frage lautet: Wer profitiert wirklich von dieser Krise oder welcher Einstieg bietet ein gutes Setup? Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie von den jetzigen geopolitischen Spannungen profitieren können.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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