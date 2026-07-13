DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INTERNET-SICHERHEIT - Brüssel will sich neue Befugnisse geben, um große Technologiekonzerne mit Geldstrafen zu belegen, wenn sie Verbraucher und insbesondere Kinder nicht vor Online-Kostenfallen schützen. Dies ist Teil eines größeren Vorstoßes zur Stärkung der Schutzmaßnahmen in sozialen Medien, sagte EU-Justizkommissar Michael McGrath. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich bis Ende des Jahres einen Vorschlag zur Erhöhung des Online-Verbraucherschutzes ankündigen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Staatengemeinschaft auch über ein Social-Media-Verbot für jüngere Nutzer debattiert, nachdem das für heute erwartete Urteil eines Expertengremiums angehört wurde. (Financial Times)

IRAN - Nach der Veröffentlichung einer iranischen "Vergeltungsliste" mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warnen Sicherheitspolitiker von Union, SPD und Grünen vor Anschlägen iranischer Netzwerke in Deutschland. "Ich gehe davon aus, dass das Terrorregime bereits seit geraumer Zeit gezielte Tötungen und Terroranschläge im Westen und auch in Deutschland plant und vorbereitet", sagte der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter dem Handelsblatt. Das Risiko sei groß, "dass iranische Dienste und ihre Netzwerke auch in Deutschland Anschläge verüben". (Handelsblatt)

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July 13, 2026 00:39 ET (04:39 GMT)

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