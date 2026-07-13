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WKN: A1JWRE | ISIN: US78392B1070 | Ticker-Symbol: HY9H
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13.07.26 | 08:21
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Dow Jones News
13.07.2026 07:21 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Abwärts - Baisse-Schub in Seoul - SK Hynix knicken um 13% ein

DJ MÄRKTE ASIEN/Abwärts - Baisse-Schub in Seoul - SK Hynix knicken um 13% ein

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die neuerlichen gegenseitigen Angriffe im Iran-Krieg haben am Montag deutlich steigende Ölpreise zur Folge, was an den Finanzmärkten Sorgen vor steigenden Inflationsraten anheizt. An den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien geht es daraufhin abwärts. Die Einbußen fallen allerdings überwiegend moderat aus, abgesehen von der Börse im koreanischen Seoul. Dort bricht der als besonders technologielastig geltende Kospi um 7,8 Prozent ein. Seit Jahresbeginn liegt das bereits seit einigen Wochen extrem volatile Börsenbarometer noch rund 63 Prozent im Plus. Es waren zeitweise aber auch schon deutlich über 100 Prozent gewesen.

In Tokio kommt der Topix um 0,9 Prozent zurück, in Shanghai verliert der Composite-Index 1,5 Prozent, während der HSI in Hongkong nur ganz leicht nachgibt. Auch in Sydney fällt das Minus mit 0,2 Prozent klein aus.

Im Nahost-Konflikt weitete der Iran am Sonntag Raketen- und Drohnenangriffe auf Golfstaaten aus, als Vergeltung für US-Militärschläge. Zudem erklärte das Land die Straße von Hormus für geschlossen. Die USA erklärten dagegen durch Präsident Trump, die kommerzielle Schifffahrt durch die Wasserstraße bleibe unter US-Schutz offen. Der Brent-Ölpreis steigt um rund 4 Prozent auf knapp über 79 Dollar.

Mit den zunehmenden Inflationssorgen nehmen auch Spekulationen über steigende Zinsen zu, was wiederum am Aktienmarkt unter anderem Technologieaktien zusetzt mit Blick auf deren vielfach hohen Bewertungen. Die Aufmerksamkeit der Akteure richtet sich unter anderem auf die geldpolitische Entscheidung der koreanischen Notenbank am Donnerstag. Sie warnte zuletzt davor, dass anhaltende Inflation, robuste wirtschaftliche Aktivität, ein schwacher Won und steigende Immobilienpreise eine straffere Geldpolitik erforderlich machen könnten. Ökonomen erwarten, dass die Zentralbank ihren Leitzins auf 2,75 Prozent anheben wird.

Stark unter Druck stehen in Seoul die Kurse der beiden Higfhlyer-Aktien Samsung Electronics und SK Hynix. Samsung rutschen um über 8 Prozent ab, für SK Hynix geht es um über 13 Prozent südwärts auf das niedrigste Niveau seit rund einem Monat. Das Plus der Aktie seit Jahresbeginn schrumpft damit auf 190 Prozent.

Dass die US-Hinterlegungsscheine (ADR) von SK Hynix am Freitag ein fulminantes Debüt an der Nasdaq feierten, womit dem Unternehmen rund 26 Milliarden Dollar zuflossen, stützt nicht. Südkoreanische Medien führen laut Marktteilnehmern den Rückgang auf einen Bericht von Korea Investment & Securities Co. zurück. Demnach prognostiziert das Brokerhaus für das zweite Quartal einen operativen Gewinn von 60,4 Billionen Won (umgerechnet ca. 40,3 Milliarden Dollar), was unter der Konsensschätzung von 65 Billionen Won liegt. Der Speicherchip-Riese soll im Vergleich zu seinen Wettbewerbern aufgrund seines deutlich größeren Marktanteils im Bereich High Bandwidth Memory (HBM) einen geringeren Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise verzeichnet haben.

SK Hynix wird dennoch voraussichtlich ein herausragendes Wachstum im Jahresvergleich für das zweite Quartal verzeichnen, dessen Ergebnisse später im Juli veröffentlicht werden. Das Unternehmen hat stark von steigenden Speicherpreisen profitiert, die auf die enorme Nachfrage in der künstlichen Intelligenz-Branche zurückzuführen sind. 

INDEX            zuletzt +/- %     % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.789,60  -0,2      +0,9      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.128,62  -0,9     +17,6      08:00 
Kospi (Seoul)       6.896,09  -7,8     +63,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.135,11  -0,2      -5,8      10:00 
Shanghai-Composite     3.934,74  -1,5      -0,8      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.455,50  -0,3     +17,4      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.927,04  +0,1     -31,5      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.695,59  +0,2      +0,9      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %     00:00    Fr, 13:03 % YTD 
EUR/USD           1,1397  -0,1     1,1413     1,1434  -3,0 
EUR/JPY           184,74  +0,1     184,57     184,98  +0,4 
EUR/GBP           0,8519  +0,0     0,8516     0,8510  -2,3 
USD/JPY           162,07  +0,2     161,69     161,77  +3,5 
USD/KRW          1.507,46  +0,6    1.498,85    1.503,57  +4,7 
USD/CNY           6,7837  +0,1     6,7766     6,7741  -3,0 
USD/CNH           6,7866  +0,1     6,7813     6,7785  -2,7 
USD/HKD           7,8385  -0,0     7,8396     7,8387  +0,7 
AUD/USD           0,6925  -0,4     0,6950     0,6948  +3,8 
NZD/USD           0,5754  -0,1     0,5759     0,5769  -0,0 
BTC/USD          62.767,18  -2,2   64.167,25    64.401,24 -28,4 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           74,32  +4,1      2,91      71,41 
Brent/ICE           79,09  +4,1      3,08      76,01 
 
Metalle           zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.055,78  -1,6     -64,30    4.120,08 
Silber            58,05  -3,0     -1,79      59,84 
Platin           1.594,90  -2,0     -32,49    1.627,39 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

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July 13, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

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