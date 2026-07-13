© Foto: Dall-EDie Bank of America setzt wegen der Nahost-Spannungen auf Chevron und sieht bei einer erneuten Sperrung der Straße von Hormus weiteres Potenzial.Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten machen Chevron zum Favoriten der Analysten. Sollte sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter verschärfen und die Straße von Hormus erneut geschlossen werden, dürfte Chevron nach Einschätzung der Bank of America zu den größten Profiteuren am Aktienmarkt gehören. Die US-Investmentbank bekräftigte ihre Kaufempfehlung für den Energiekonzern und sieht ein Kursziel von 210 US-Dollar. Bereits seit Jahresbeginn hat die Chevron-Aktie deutlich zugelegt und notiert inzwischen mehr als 18 Prozent im …
Enthaltene Werte: US1667641005,US30231G1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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