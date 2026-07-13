Das US-Militär hat nun seine nächtlichen Angriffe auf iranische Ziele nach eigenen Angaben wieder abgeschlossen. Wie das zuständige Regionalkommando Centcom am frühen Morgen deutscher Zeit auf der Plattform X mitteilte, wurden im Verlauf der Operation zahlreiche Ziele mit Präzisionswaffen angegriffen.Kurzusammenfassung:• US-Militär erklärt die vierte Angriffswelle gegen iranische Ziele für beendet und verweist auf zahlreiche zerstörte militärische Einrichtungen.• Washington betont die Sicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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