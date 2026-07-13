KI-Tools wie ChatGPT oder Claude lassen sich in Office-Programme einklinken, wirklich zuverlässig funktioniert das gerade bei der Verarbeitung von komplexen Datensätzen aber nicht. Eine neue Modellklasse will Abhilfe schaffen. Excel ist überall. Im Controlling, in der Berichtserstellung, in der Projektplanung. Auch der Einsatz als lebendiges Datenbankdokument ist in Unternehmen keine Seltenheit, obwohl es dafür oft spezialisierte Software gibt. Und: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n