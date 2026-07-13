Ein längerer Auslandsaufenthalt oder ein dauerhafter Umzug will gut geplant sein. Neben Finanzen, Steuern oder Altersvorsorge wird ein wichtiger Aspekt jedoch oft unterschätzt: der passende Krankenversicherungsschutz. Was viele nicht wissen: Für den Abschluss einer langfristigen internationalen Krankenversicherung ist in der Regel eine Gesundheitsprüfung erforderlich. Wer heute gesund ist, erfüllt diese Voraussetzungen meist problemlos. Bis zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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