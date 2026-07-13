Apple geht juristisch gegen OpenAI sowie zwei frühere Mitarbeiter des iPhone-Konzerns vor und erhebt schwere Vorwürfe. Im Zentrum der Klage steht Tang Tan, einst ein hochrangiger Apple-Designer und heute Hardware-Chef bei OpenAI. Nach Darstellung von Apple soll er vertrauliche Informationen genutzt haben, um ein neues, auf Künstliche Intelligenz zugeschnittenes Gerät voranzutreiben.• Apple verklagt OpenAI und zwei Ex-Mitarbeiter, darunter den früheren Apple-Designer Tang Tan.• Im Fokus steht ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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