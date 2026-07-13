Die Circle-Aktie hat am gestrigen Handelstag deutlich zugelegt, nachdem das Unternehmen grünes Licht von der US-Bankenaufsicht erhalten hat. Mit der Zulassung als nationale Treuhandbank erreicht der Stablecoin-Emittent einen wichtigen regulatorischen Meilenstein, der die Einbindung digitaler Vermögenswerte in das US-Finanzsystem weiter vorantreiben könnte. Anleger hoffen nun, dass dieser Schritt die Wachstumschancen von Circle nachhaltig verbessert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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