© Foto: DHT HoldingsNeue US-Angriffe auf den Iran, Gegenangriffe auf US-Basen in Kuwait und Bahrain: Der Ölpreis springt über 4 Prozent, während Tanker die Straße von Hormus nur noch mit abgeschalteten Ortungsgeräten passieren.Der Ölpreis ist am Montag kräftig gestiegen, nachdem sich die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran übers Wochenende erneut verschärft haben. Brent-Rohöl verteuerte sich um mehr als 4 Prozent auf 79,34 US-Dollar je Barrel, die amerikanische Sorte WTI zog auf 74,51 US-Dollar an. Auslöser war eine neue Angriffswelle: US-Streitkräfte bombardierten am Sonntag Dutzende iranische Ziele mit Präzisionsmunition. Die iranischen Revolutionsgarden antworteten nach eigenen …
Enthaltene Werte: XC0009677XXXDen vollständigen Artikel lesen
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