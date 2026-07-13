Taiwan Semiconductor (TSMC) hat kurz vor der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal starke Umsatzdaten für Juni präsentiert. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter steigerte den Erlös im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 67,9 Prozent. Gegenüber dem Vormonat legte der Umsatz ebenfalls zu - um 6,2 Prozent auf 442,68 Milliarden Neue Taiwan-Dollar.• TSMC überzeugt vor den Q2-Zahlen mit starkem Juni: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 67,9 Prozent.• Treiber bleibt der KI-Boom: TSMC profitiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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