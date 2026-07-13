Der gute Start in den Juli verkehrt sich ins Gegenteil. Die verschärfte Eskalation zwischen den USA und dem Iran belastet die Finanzmärkte auch zum Wochenstart und rechtfertigt rd. 30 % Cash-Polster. Nach neuen US-Luftangriffen und iranischen Vergeltungsschlägen stieg der Ölpreis deutlich. Brent verteuerte sich um 4,1 % auf 79,12 Dollar je Barrel. Gleichzeitig gerieten Aktien weltweit unter Druck. Die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 verloren 0,5 % bzw. 1,2 %. Der DAX startet heute rd 0,75 % schwächer in den Tag.



Besonders stark traf es Asien: Der südkoreanische Kospi brach um 8 % ein und löste einen Handelsstopp aus. Der Nikkei verlor mehr als 2 %, der CSI 300 rund 1 %. Der Dollar legte zu, ebenso die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen. Im Fokus standen vor allem Speicherchip-Hersteller, die nach ihrer starken KI-Rally kräftig korrigierten. SK Hynix verlor über 13 %, Kioxia mehr als 12 % und Samsung 9 %. Die "Old-Economy" bleibt relativ stabil, was eine intakte Rotationsbewegung signalisiert.



Frisch von den Analysten: UBS senkt das Kursziel für SAP von 205 EUR auf 164 EUR. Buy. JPMORGAN stuft AMERICAN EXPRESS von Neutral auf Overweight und hebt Kursziel von 328 USD auf 400 USD. JPMORGAN erhöht das Kursziel für BNP PARIBAS von 106 EUR auf 110 EUR mit Overweight. Raymond James stuft Ciena Corporation weiterhin mit "Outperform" ein und sieht den jüngsten Kursrückgang von über 30% als Chance, da sich der adressierbare Markt bis 2029 auf 50 Milliarden Dollar verdoppeln soll.



Ab Morgen eröffnen die Banken wie JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und Goldman Sachs die US-Berichtssaison. Gemäß Factset könnten die Unternehmensgewinne im S&P 500 um 23,6 % steigen. Aber:



Unter Berücksichtigung, dass die Gewinnerwartung wie üblich fast immer geschlagen werden, liegen die Flüsterschätzungen bei einem Plus von rd. 29 %.



Volker Schulz



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