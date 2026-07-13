WIESBADEN (ots) -- Flüge innerhalb Deutschlands verteuerten sich im 1. Halbjahr 2026 um 9,5 %- Auch Pauschalreisen ins Ausland (+3,0 %) und innerhalb Deutschlands (+2,8 %) waren im 1. Halbjahr 2026 teurer als ein Jahr zuvorViele Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland zieht es ins Ausland, doch die Preise für entsprechende Flugtickets und Pauschalreisen sind zuletzt gestiegen. Tickets für internationale Flüge verteuerten sich im 1. Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 %, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Betrachtet man die Preise für Auslandsflüge in der Economy-Class, gab es die größten Steigerungen bei Flügen nach Mittelamerika (+12,5 %). Für Flüge ins europäische Ausland zahlten Flugreisende im 1. Halbjahr 2026 rund 11,5 % mehr als im 1. Halbjahr 2025, nach Asien und Australien 4,9 % mehr. Langstreckenflüge nach Nordamerika verteuerten sich um 3,7 %, nach Südamerika um 0,3 %. Günstiger geworden sind hingegen Flugtickets nach Afrika (-12,0 %).Ebenfalls deutlich stiegen die Ticketpreise für Flüge innerhalb Deutschlands: 9,5 % mehr kosteten Inlandsflüge im 1. Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Pauschalreisen nach Ägypten, auf die Kanaren und Balearen mit größter PreissteigerungAuch für Pauschalreisen mussten Urlauberinnen und Urlauber tiefer in die Tasche greifen: Pauschalreisen ins Ausland waren im 1. Halbjahr 2026 durchschnittlich 3,0 % teurer als im Vorjahreszeitraum. Preissteigerungen gab es für Pauschalreisen nach Ägypten (+5,2 %), auf die Kanaren (+4,6 %) und Balearen (+3,6 %). Die Preise für Pauschalreisen in die Türkei (+1,3 %) stiegen moderat gegenüber dem 1. Halbjahr 2025. Bei Pauschalreisen nach Griechenland veränderten sich die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher kaum (+0,2 %).Bei Pauschalreisen innerhalb Deutschlands fiel der Preisanstieg zuletzt ähnlich wie bei den Auslandsreisen aus: Heimische Pauschalreisen verteuerten sich im 1. Halbjahr 2026 um 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Methodische Hinweise:Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0004 und 61111-0006 abrufbar. Die Verbraucherpreisindizes für Flugtickets sind dort unter CC13-0733, Pauschalreisen unter CC13-0960 zu finden.Griechenland ist ein Saisonreiseziel, Daten für die Preise von Pauschalreisen dorthin werden daher nur für die Monate April bis Oktober erhoben. Die genannte Veränderungsrate bezieht sich auf die Preisentwicklung in den Monaten April bis Juni 2026 im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:VerbraucherpreiseTelefon: +49 611 75 4777www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6312968