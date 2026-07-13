Germering bei München (ots) -DeutschlandGPT gibt bekannt, dass das Produktportfolio ab sofort alle Anwendungsfälle im Büroalltag abdeckt. Mit Desktop- und Mobile-Apps sowie Plugins für die Microsoft Office-Suite wird eine integrierte KI-Plattform bereitgestellt, die sich an Unternehmen mit Büroangestellten im DACH-Raum richtet und KI genau dort verfügbar macht, wo tägliche Arbeit stattfindet.Bisherige KI-Lösungen existieren überwiegend als Browser-Anwendungen. Sie können weder nativ auf dem PC noch auf dem Mobilgerät verwendet werden und stehen nicht direkt in Office-Anwendungen wie Excel, Outlook oder Word zur Verfügung. DeutschlandGPT ist als Software genau dort, wo Büromitarbeiter KI tatsächlich benötigen - auf dem Desktop, mobil und direkt in den relevanten Office-Programmen. Zusätzlich integriert sich die Plattform in über 100 Fremdsysteme, die Unternehmen bereits im Einsatz haben, etwa HubSpot für das CRM, OneDrive für die Dateispeicherung oder Confluence für das Wissensmanagement. So werden echte Effizienzgewinne möglich - ohne ständiges Wechseln zwischen einzelnen Programmen und Tabs im Browser."Mitarbeiter brauchen keine fünf Insellösungen, sondern müssen KI genau dort nutzen, wo ihre tägliche Arbeit stattfindet. Bereits über 500 Unternehmen haben unsere KI-Plattform DeutschlandGPT ausgerollt - das zeigt uns, dass der Bedarf nach einer souveränen, integrierten KI-Lösung enorm ist", sagt Fabian Pfaff, Geschäftsführer von DeutschlandGPT.Eine integrierte Plattform für den digitalen ArbeitsplatzDeutschlandGPT ist eine Plattform, die KI-Anwendungen für alle Anwendungsfälle im Büroalltag bereitstellt.- Desktop-Applikation (Windows und macOS): Mit dem DeutschlandGPT-Programm direkt auf dem PC arbeiten - das Co-Working mit der KI an lokalen Dateien steigert die Produktivität enorm, da kein manueller Up- und Download im Browser stattfinden muss.- Add-in für Outlook: E-Mails können per Sprachnachricht beantwortet und so der Posteingang effizient verwaltet werden - die KI formuliert aus gesprochenen Stichpunkten professionelle Antworten im Kontext des E-Mail-Verlaufs.- Add-in für Excel, PowerPoint und Word: Komplizierte Excel-Formeln direkt im Kontext einer spezifischen Arbeitsmappe programmieren, Erstellung von Präsentationen und Überarbeitung von Texten direkt aus der jeweiligen Office-Anwendung heraus.- iOS- und Android-App: Produktivität auch unterwegs - per Sprache mit der KI interagieren, Verhandlungen während der Autofahrt vorbereiten und alltägliche Aufgaben sicher und mobil an die KI delegieren.Konsequente Datensouveränität und Unabhängigkeit von amerikanischen Anbietern- DeutschlandGPT verfügt über komplett deutsche Gesellschafter. Die Infrastruktur läuft auf der T-Cloud der Deutschen Telekom in Deutschland und ist nicht dem US CLOUD Act unterstellt. Das Informationssicherheitsmanagementsystem des Unternehmens ist seit mehreren Jahren nach ISO 27001 vom TÜV SÜD zertifiziert.- Innerhalb von DeutschlandGPT sind verschiedene LLMs verfügbar - GPT, Claude, Gemini, aber auch selbst gehostete Modelle bei der Telekom wie Llama oder das Bildungs-LLM. Dadurch entsteht Unabhängigkeit von einem einzelnen amerikanischen Anbieter.Die Plattform kann über www.deutschlandgpt.de genutzt werden. Die Apps stehen dort ebenfalls zum Download bereit.Über DeutschlandGPTDeutschlandGPT ist der erste deutsche KI-Anbieter, der Anwendungen für den gesamten Büroarbeitsplatz entwickelt hat. Die Plattform umfasst neben Desktop- und Mobile-Anwendungen sowie Office-Integrationen auch eine Workflow-Automation-Plattform, eine sichere API-Schnittstelle, Chatbot-Widgets für die Website und eine Lernplattform für die KI-Adoption in Unternehmen. Damit werden alle KI-Bedarfe abgedeckt, die Organisationen in Deutschland haben, welche KI strukturiert an mehrere Mitarbeiter ausrollen wollen. Als familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Germering bei München legt DeutschlandGPT besonderen Wert auf Datensouveränität und Unabhängigkeit von einzelnen amerikanischen Anbietern.Pressekontakt:Maximilian von Bomhardmaximilian.vonbomhard@deutschlandgpt.de+49 152 539 39923Original-Content von: DeutschlandGPT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183022/6312965