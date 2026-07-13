BÖRSE AKTUELL: Straße von Hormus gesperrt? (13.07.2026)

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dominieren zum Wochenstart die Börse Aktuell. Nachdem die iranischen Revolutionsgarden die Schließung der Straße von Hormus angekündigt haben, reagieren Anleger weltweit mit einer Flucht in sichere Anlagen. Gleichzeitig legen die Ölpreise deutlich zu, während Aktienmärkte und Kryptowährungen unter Druck geraten. Die aktuellen Markt News zeigen, dass die geopolitischen Risiken wieder das wichtigste Thema für Investoren sind.

Straße von Hormus: Iran kündigt Blockade an

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) erklärten am Wochenende, dass die Straße von Hormus bis auf Weiteres für den Schiffsverkehr geschlossen werde. Weitere militärische Maßnahmen der USA oder ihrer Verbündeten würden nach Angaben Teherans mit einer entschlossenen Reaktion beantwortet. Zusätzlich meldete die IRGC, dass ein Schiff beschossen worden sei, nachdem es seine Identifikationssysteme deaktiviert, einen von den iranischen Behörden genehmigten Korridor verlassen und Aufforderungen zur Kursänderung ignoriert habe. Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Handelsrouten für den weltweiten Öltransport. Jede Eskalation in dieser Region besitzt das Potenzial, die Energiepreise und damit auch die Inflation weltweit erneut anzuheizen.

USA weisen iranische Darstellung zurück

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) widersprach den iranischen Angaben. Nach Angaben der US-Streitkräfte sei die Schifffahrt in der Meerenge weiterhin möglich und verlaufe ohne größere Störungen. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die internationale Schifffahrt weiterhin gewährleistet sei. Gleichzeitig warnte er Teheran vor weiteren militärischen Konsequenzen, sollte der Iran seine Aktionen fortsetzen. Die jüngsten Spannungen folgen auf die Luftangriffe der USA auf zahlreiche Ziele im Iran sowie das offiziell für beendet erklärte Waffenstillstandsabkommen.

Rohstoffe: Ölpreise steigen deutlich

Die geopolitische Unsicherheit sorgt erneut für Aufwärtsdruck bei den Energiepreisen.

Brent-Rohöl steigt auf rund 79,50 US-Dollar je Barrel (+4,5%)

WTI verteuert sich auf etwa 74,50 US-Dollar (+4,5%)

Erdgas am niederländischen TTF-Handelsplatz gewinnt rund 3,6% auf über 50 US-Dollar je MWh

Steigende Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 4,58% belasten gleichzeitig Edelmetalle. Gold fällt auf rund 4.060 US-Dollar je Feinunze, Silber gibt auf etwa 58,30 US-Dollar nach....

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