Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um das Ende physischer Medien, Vibe-Working, Claude, Fusionsreaktoren und lokale KI-Modelle. Sony hat mit der Ankündigung, ab 2028 keine Playstation-Spiele auf Discs zu verkaufen, viel Kritik einstecken müssen. Fakt ist aber auch, dass physische Medien schon heute die Ausnahme sind. Mehr als 70 Prozent aller Games werden in Deutschland digital gekauft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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