Aßlar (ots) -Viele Paare streiten scheinbar über Nichtigkeiten: die Spülmaschine, liegengebliebene Wäsche oder eine vergessene Nachricht. Doch diese Auslöser sind oft nur die Oberfläche. Hinter wiederkehrenden Konflikten stecken häufig unerfüllte Bedürfnisse, fehlende Wertschätzung oder Kommunikationsmuster, die sich über Jahre eingeschlichen haben.Paare streiten selten über das, worüber sie tatsächlich sprechen. Hinter den meisten Alltagskonflikten steckt ein viel tieferes Bedürfnis nach Verständnis, Sicherheit oder Verbundenheit. Nachfolgend erfahren Sie, warum kleine Streitthemen oft nur Symptome eines tieferliegenden Beziehungsproblems sind, welche Muster hinter wiederkehrenden Konflikten stecken und wie Paare den eigentlichen Auslöser erkennen, bevor der Streit eskaliert.Wenn der Anlass nicht die Ursache istIn der Paarberatung zeigt sich immer wieder, dass hinter Alltagskonflikten emotionale Bedürfnisse stehen, die nicht ausreichend erfüllt werden. Gesehen, verstanden, wertgeschätzt und emotional sicher zu sein: Das sind Wünsche, die fast jeder Mensch in einer Beziehung trägt. Bleiben sie über längere Zeit unerfüllt, genügt oft ein kleiner Anlass, damit sich angestaute Gefühle entladen.Der Streit dreht sich dann scheinbar um eine Kleinigkeit - tatsächlich geht es aber um wesentlich tiefere Fragen: ob man wichtig ist, ob auf den anderen Verlass ist, ob die eigene Leistung wahrgenommen wird und ob die emotionale Verbindung noch besteht.Wie Bindungserfahrungen Konflikte prägenDie Art, wie Menschen mit Nähe, Distanz und Streit umgehen, entsteht nicht zufällig. Die Bindungstheorie beschreibt, dass frühe Beziehungserfahrungen prägen, wie Konflikte später erlebt werden. Menschen mit einem eher ängstlichen Bindungsstil reagieren häufig sensibler auf Rückzug oder mangelnde Aufmerksamkeit - sie suchen das Gespräch oder protestieren, wenn sie sich allein gelassen fühlen. Menschen mit einem eher vermeidenden Bindungsstil ziehen sich in Konflikten dagegen häufiger zurück, weil sie gelernt haben, Gefühle mit sich selbst auszumachen oder Auseinandersetzungen als belastend zu erleben.Daraus entsteht oft ein typisches Muster: Je mehr der eine Nähe sucht, desto stärker zieht sich der andere zurück. Und je stärker dieser Rückzug wird, desto verzweifelter versucht der erste, wieder Kontakt herzustellen. Beide handeln aus ihrem Sicherheitsbedürfnis heraus, verstehen die Reaktion des anderen dabei jedoch häufig nicht.Warum sich Streitmuster immer wiederholenAus systemischer Sicht entstehen Probleme in Beziehungen selten durch nur eine einzelne Person. Häufig entwickeln Paare über Jahre feste Interaktionsmuster, die sich immer wiederholen: Einer kritisiert, der andere verteidigt sich. Einer zieht sich zurück, der andere wird lauter. Einer schweigt, der andere deutet das als Desinteresse.Mit der Zeit automatisieren sich solche Abläufe so stark, dass der konkrete Auslöser kaum noch eine Rolle spielt - es wird nicht mehr zugehört, sondern unmittelbar auf das vertraute Verhalten des Gegenübers reagiert. Genau darin liegt die besondere Belastung wiederkehrender Konflikte: Nicht nur das Thema selbst, sondern das Muster dahinter sorgt dafür, dass sich Streit schnell zuspitzt. Solange dieses Zusammenspiel unerkannt bleibt, wechseln lediglich die Anlässe, während der Konfliktkern bestehen bleibt.Wenn Vorwürfe Bedürfnisse unsichtbar machenEin weiterer Grund für Eskalationen liegt in der Sprache. In Konflikten formulieren Menschen häufig Vorwürfe, obwohl sie eigentlich ein Bedürfnis ausdrücken wollen. Statt den Wunsch nach Unterstützung klar zu benennen, entsteht der Satz: "Du machst nie etwas." Statt offen zu zeigen, dass Nähe vermisst wird, kommt: "Du interessierst dich nur noch für dein Handy."Der Vorwurf löst beim Gegenüber meist Rechtfertigung oder Gegenangriff aus - das eigentliche Anliegen bleibt dabei verborgen. Auf diese Weise sprechen beide über das verletzende Verhalten, aber nicht über das, was innerlich wirklich gebraucht wird. Bedürfnisse, die nicht benannt werden, können im Streit kaum erkannt und noch weniger beantwortet werden.Emotionale Sicherheit als GrundlageLangfristig stabile Beziehungen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass nie gestritten wird. Entscheidend ist vielmehr, ob beide auch im Konflikt das Gefühl haben, emotional sicher zu sein - also respektvoll miteinander zu sprechen, Verantwortung für den eigenen Anteil zu übernehmen, sich nach einem Streit wieder anzunähern und bereit zu sein, die Perspektive des anderen verstehen zu wollen. Nicht Perfektion schützt eine Beziehung, sondern die Fähigkeit, nach Verletzungen wieder Verbindung herzustellen.Viele Paare versuchen, nur den aktuellen Streit zu lösen, obwohl sie eigentlich das dahinterliegende Beziehungsmuster verstehen müssten. Solange nur über die Oberfläche gesprochen wird, kehren dieselben Konflikte immer wieder zurück - lediglich mit anderen Themen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, worüber gestritten wird, sondern welches Bedürfnis dieser Streit gerade sichtbar macht.Über Jonathan Makkonen und Janine Förster:Jonathan Makkonen und Janine Förster sind die Gründer von Das Relationship und Experten für Paar- und Familienberatung. Makkonen ist Sozialpädagoge mit über zwölf Jahren Erfahrung in Jugendhilfe und Familienarbeit. Förster verfügt über mehr als 24 Jahre Berufspraxis als Sozialpädagogin sowie als systemische und Kinder- und Jugendtherapeutin. Gemeinsam verfolgen sie einen bindungsorientierten Ansatz zur nachhaltigen Stärkung von Beziehungen. Mehr Informationen unter: https://dasrelationship.com/Pressekontakt:Das Relationship Jonathan Makkonen und Janine Förster Coaching GbRE-Mail: info@dasrelationship.comWeb: https://dasrelationship.comOriginal-Content von: Das Relationship Jonathan Makkonen und Janine Förster Coaching GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182174/6312981