DJ Ifo-Geschäftsklima im Wohnungsbau verschlechtert

DOW JONES--Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Juni erneut spürbar verschlechtert. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, sank das Geschäftsklima von minus 29,5 auf minus 31,0 Punkte. Die Bauunternehmen beurteilen demnach sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Perspektive für die nächsten Monate pessimistischer. Die Erwartungen fielen dabei sogar auf den niedrigsten Stand seit März 2025.

"Die Hoffnung auf eine schrittweise Erholung hat erneut einen Dämpfer erhalten", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. "Viele Unternehmen sehen derzeit keine Anzeichen für eine nachhaltige Belebung des Wohnungsbaus."

Im operativen Geschäft bleibt der Druck hoch: Der Anteil der Unternehmen mit zu wenigen Aufträgen stieg von 42,2 auf 43,7 Prozent. Die Stornierungsquote lag mit 11,4 Prozent weiterhin auf erhöhtem Niveau. Die Sorgen um die Materialversorgung bleiben bestehen: 9,7 Prozent der Unternehmen berichteten erneut von Engpässen bei wichtigen Vorprodukten.

"Die Unternehmen kämpfen trotz steigender Baugenehmigungen weiterhin mit einer schwachen Nachfrage", sagte Wohlrabe. "Ein Rückgang der Stornierungen würde die fehlenden Neuaufträge nicht ausgleichen und deshalb keine Trendwende einleiten."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.