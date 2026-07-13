Berlin (ots) -Die ONESTY Finance GmbH hat mit dem Finanz-Projektor ein neues digitales Angebot gestartet. Der kostenlose Online-Finanzrechner soll Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei helfen, zentrale Fragen rund um Versicherungen, Vermögensaufbau und die Absicherung der eigenen Arbeitskraft besser einzuordnen.Mit dem Tool können Nutzerinnen und Nutzer einen ersten persönlichen Finanz-Check durchführen. Im Mittelpunkt stehen alltagsnahe Fragen: Welche Versicherungen sind wirklich notwendig? Wann lassen sich finanzielle Wünsche erreichen? Und welche Rolle spielt die eigene Arbeitskraft für die finanzielle Sicherheit? Der Finanz-Projektor bereitet diese Themen verständlich auf und ermöglicht so einen leichten Zugang zur eigenen Finanzplanung.Finanz-Projektor bringt Licht ins Dunkel von FinanzenDer Finanz-Projektor richtet sich an Menschen, die sich einen ersten Überblick über ihre finanzielle Situation verschaffen möchten. Das Tool ist kostenlos nutzbar und soll insbesondere dort ansetzen, wo Finanzthemen häufig als komplex oder schwer verständlich wahrgenommen werden.ONESTY will mit dem Rechner keine umfassende Beratung ersetzen, sondern eine erste Orientierung bieten. Nutzerinnen und Nutzer können zentrale Finanzbereiche eigenständig prüfen und erhalten dadurch eine bessere Grundlage, um sich anschließend vertiefend mit den Themen Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau zu beschäftigen.Finanzwissen verständlich machenDer neue Rechner ist Teil des Ansatzes von ONESTY, Finanzberatung stärker mit Finanzbildung zu verbinden. Das Unternehmen versteht seine Beraterinnen und Berater als "Financial Trainer". Ziel ist es, Kundinnen und Kunden auf einfachem Weg das nötige Finanzwissen zu vermitteln, damit sie finanzielle Entscheidungen selbstbestimmt treffen können."Viele Menschen wissen, dass sie sich mit ihren Finanzen beschäftigen sollten, finden aber keinen einfachen Einstieg", sagt Kapitalmarktexperte und ONESTY-CEO Stefan Granel."Mit dem Finanz-Projektor möchten wir genau hier unterstützen. Das Tool hilft dabei, wichtige Finanzfragen verständlich zu erklären und gibt erste Orientierung für eine persönliche Planung."Hilfe bei zentralen LebensfragenFinanzielle Entscheidungen betreffen häufig langfristige Lebensbereiche: die Absicherung des Einkommens, den Aufbau von Rücklagen, die Planung persönlicher Ziele oder die Vorsorge für später. Der Finanz-Projektor macht diese Themen greifbar und zeigt auf, welche Aspekte bei der persönlichen Finanzplanung berücksichtigt werden sollten.Damit setzt ONESTY auf einen digitalen Zugang, der Hemmschwellen abbauen und Menschen motivieren soll, sich mit ihrer finanziellen Zukunft auseinanderzusetzen. Dass ONESTY als Testsieger mehrfach für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet wurde, bestätigt die Expertise des Unternehmens in einem zentralen Bereich der persönlichen Finanzplanung.Link zum Finanz-Projektor: https://onesty.de/finanz-projektor/Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel von ONESTY ist es, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023, 2024 und 2025 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.onesty.dePressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/6313001