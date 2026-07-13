Für viele Menschen wird die gesetzliche Rente künftig nicht mehr ausreichen, um im Alter gut leben zu können. Eine private Altersvorsorge ist somit unverzichtbar. Der Mediolanum Life Plan verbindet Versicherungslösung und Direktanlage. Die Bevölkerungspyramide steht Kopf: Immer weniger Erwerbstätige zahlen in die Rentenkasse ein und müssen gleichzeitig immer mehr alte Menschen versorgen. Durch den demografischen Wandel wird immer unsicherer, ob die gesetzliche Rente zukünftig für ein gutes Leben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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