Änderungen im Führungsteam der mb Support GmbH: Seit Anfang Juli verstärkt Lea Böddecker die Geschäftsleitung an der Seite des Firmengründers Martin Böddecker. Damit regelt der international agierende Softwarehersteller frühzeitig die Nachfolge innerhalb des familiengeführten Unternehmens. Seit dem 01.07.2026 ist Lea Böddecker Teil der Geschäftsleitung der mb Support GmbH. Die 26-Jährige leitet künftig die Geschicke des Unternehmens an der Seite des Firmengründers Martin Böddecker. Damit stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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