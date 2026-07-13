Der Chip Titans Index konnte kurz nach seiner Auflegung zunächst klar zulegen, korrigierte danach aber deutlich. Doch die Nachrichtenlage bleibt bei zahlreichen Mitgliedern grundsätzlich gut. In der vergangenen Woche gab es spannende News bei Micron oder Broadcom. Und heute konnte TSMC starke Zahlen vorlegen.Kurzzusammenfassung:• TSMC meldet ein starkes Umsatzwachstum im Juni, Micron erhöht seine Investitionspläne in den USA deutlich.• Broadcom profitiert von einem großen Chip-Auftrag von Apple ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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